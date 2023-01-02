Дніпро увійшло в ТОП-10 найпривабливіших міст України

Дніпро замкнуло ТОП найпривабливіших міст України.

Про це йдеться на сайті конкурсу “Місто України. Національний вибір”.

Голосування завершилося 30 грудня. За словами організаторів конкурсу, участь в опитуванні взяло 2 мільйона людей.

Конкурс “Місто України. Національний вибір” проводиться із 2020 року. Всеукраїнський проект спрямований на вибір найбільш значущого, впізнаваного та символічного українського міста через голосування інтернет-користувачів.

Переможцем став – Сєверодонецьк, за нього проголосували 158,3 тисячі разів. Наразі місто тимчасово окуповане. До рейтингу увійшли Луцьк, Харків, Херсон, Миколаїв.

Дніпро увійшло в ТОП-10 і стало одним із найпривабливіших міст України.

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