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Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Сегодня 19:27
просмотров

Сегодня, 31 декабря, Днепр затянуло туманом.

Новости Днепра про Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Мы решили сфотографировать для вас туманный город.

Видимость на дорогах днем ​​была плохой, а сейчас – и подавно.

Новости Днепра про Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Новости Днепра про Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Поэтому водители и пешеходы будьте осторожны!

Новости Днепра про Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Новости Днепра про Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

В этом году природа решила нас удивить: вместо снега – густой туман.

Новости Днепра про Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Новости Днепра про Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Но есть в этом что-то таинственное и невероятно привлекательное.

Новости Днепра про Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Новости Днепра про Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Новости Днепра про Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Невероятно красивый Днепр!

Новости Днепра про Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Новости Днепра про Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Новости Днепра про Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Отметим, если планируете сегодня идти в гости, то помните о комендантском часе: в Днепре он действует с полуночи и до 5 часов утра. Также учтите, что автобусные маршруты сегодня работают до 20.00!

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