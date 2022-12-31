Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Мы решили сфотографировать для вас туманный город.
Видимость на дорогах днем была плохой, а сейчас – и подавно.
Поэтому водители и пешеходы будьте осторожны!
В этом году природа решила нас удивить: вместо снега – густой туман.
Но есть в этом что-то таинственное и невероятно привлекательное.
Невероятно красивый Днепр!
Отметим, если планируете сегодня идти в гости, то помните о комендантском часе: в Днепре он действует с полуночи и до 5 часов утра. Также учтите, что автобусные маршруты сегодня работают до 20.00!
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