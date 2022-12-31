Как выглядит Днепр под покровом тумана (ФОТО)

Сегодня, 31 декабря, Днепр затянуло туманом.

Мы решили сфотографировать для вас туманный город.

Видимость на дорогах днем ​​была плохой, а сейчас – и подавно.

Поэтому водители и пешеходы будьте осторожны!

В этом году природа решила нас удивить: вместо снега – густой туман.

Но есть в этом что-то таинственное и невероятно привлекательное.

Невероятно красивый Днепр!

Отметим, если планируете сегодня идти в гости, то помните о комендантском часе: в Днепре он действует с полуночи и до 5 часов утра. Также учтите, что автобусные маршруты сегодня работают до 20.00!

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