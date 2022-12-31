Очередной крупный обмен: 140 украинских военных возвращаются домой из плена

Сегодня состоялся очередной крупный обмен – 140 украинских военных возвращаются домой из плена.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Это очередной крупный обмен, который удалось осуществить — 140 человек возвращаются домой. Среди них — раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТрО из Славутича, причем отцы и сыновья, которые вместе находились в плену, а также наши с Бахмутского направления, — написал Ермак.

Он отметил, что среди тех, кто вернулся из плена — 2 бойца ВСУ, 15 из ТрО, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ. Среди них 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

В Новый год мы не только отражаем ракетные атаки врага, но также возвращаем наших людей, — подчеркнул Ермак.

Также из плена вернули знаменитую собачку из «Азовстали», которую кадыров пытался забрать себе.

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