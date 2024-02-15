Дети остались без отца: во время выполнения боевого задания погиб солдат с Днепропетровщины

Вечная слава!

10 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания погиб солдат из Днепропетровской области Андрей Омельченко.

Об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк в Facebook.

Андрей родился и вырос в Никополе. В мирной жизни работал на промышленных заводах. 16 ноября 2022 года был призван на военную службу в ряды ВСУ.

У воина остались мать, жена, дети, брат.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника! Вечная слава Герою!

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