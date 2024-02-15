Дети остались без отца: во время выполнения боевого задания погиб солдат с Днепропетровщины

10 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания погиб солдат из Днепропетровской области Андрей Омельченко.
Об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк в Facebook.
Андрей родился и вырос в Никополе. В мирной жизни работал на промышленных заводах. 16 ноября 2022 года был призван на военную службу в ряды ВСУ.
У воина остались мать, жена, дети, брат.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника! Вечная слава Герою!
Читайте также:
Автор:
Мужчину госпитализировали в больницу.
В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина пробрался в ТЦ через…
Важная информация!
Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.
В Днепре из-за утренних ракетных обстрелов повреждены дома и админсооружения.
Мужчину госпитализировали в больницу.
В Кривом Роге на Днепропетровщине вандалы взялись за уничтожение биотуалетов.
В этом году для поступления в вуз выпускники школ будут сдавать Национальный мультипредметный тест или НМТ. Украинский центр оценивания качества образования уже обнародовал демонстрационный вариант тестов. Пройти его и таким образом подготовится к будущим «экзаменам» может любой желающий.
На Академика Белелюбского гасили горящий автомобиль.
В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина пробрался в ТЦ через разбитое ракетным ударом окно.
К счастью, никто не пострадал.
В Днепропетровской области прибавилось 96 миллионеров.
Важная информация!
Таисия Повалий, которая когда-то была украинской певицей, но отреклась от гражданства, получила подозрение от СБУ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!