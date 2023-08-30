Делали «инвалидность» военным или родственникам: в Днепре разоблачили очередную схему уклонения от службы

В Днепре разоблачили очередных дельцов, которые за деньги делали справки для уклонения от призыва.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В организации схемы подозревают оперуполномоченного райотдела в Днепропетровской области. К сотрудничеству он привлек медиков из Днепра и Донбасса, которые делали фиктивные справки, а также посредника. Каждый из участников играл свою роль в этом «бизнесе».

Для того чтобы клиента сочли непригодным к службе, дельцы делали справки о наличии инвалидности у призывника или его родственников. В медицинской документации делался акцент на том, что у пациента тяжелое заболевание, требующее неотложного оперативного вмешательства.

Затем медики документально подтверждали проведенную операцию, чтобы окончательно «списать» призывника через ВКЛ с военной службы в связи с непригодностью и установлением группы инвалидности или уходом за родственником «инвалидом».

За свои услуги дельцы брали по 13 тысяч долларов. Задержали организаторов, когда они получали очередной транш в размере 5 тысяч долларов. Под стражей организатор, старшая медицинская сестра одного из медицинских учреждений и посредник. Кроме того, правоохранители проверяют причастность к схеме руководства и должностных лиц регионального военно-медицинского центра, Медико-социальной экспертной комиссии и правоохранителей. В ходе обысков у подозреваемых изъяли 30 тысяч долларов и черновую документацию. Всем было объявлено о подозрении в получении взятки. Фигуранты под стражей, но могут выйти под залог в размере от 1,4 до 1,6 млн гривен.

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