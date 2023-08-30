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  • Робили “інвалідність” військовим чи родичам: у Дніпрі викрили чергову схему ухилення від служби

Робили “інвалідність” військовим чи родичам: у Дніпрі викрили чергову схему ухилення від служби

Сьогодні 13:42
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У Дніпрі викрили чергових ділків, які за гроші робили довідки для ухилення від призову.

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Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора. 

У організації схеми підозрюють оперуповноваженого райвідділу в Дніпропетровській області. До співпраці він залучив медиків з Дніпра та Донеччини, які виготовляли фіктивні довідки, а також посередника. Кожен з учасників мав свою роль в цьому “бізнесі”.

Для того, щоб клієнта визнали непридатним до служби, ділки робили довідки про наявність інвалідності у призовника чи його родичів. У медичній документації робився акцент на тому, що пацієнт має тяжке захворювання, яке вимагає невідкладного оперативного втручання.

Потім медики документально підтверджували проведену операцію, щоб остаточно “списати” призовника через ВКЛ з військової служби у зв’язку з непридатністю та встановлення групи інвалідності або через догляд за родичем “інвалідом”.
 

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За свої послуги ділки брали по 13 тисяч доларів. Затримали організаторів, коли ті отримували черговий транш у розмірі 5 тисяч доларів.
 

Наразі під вартою організатор, старша медична сестра одного з медичних закладів та посередник.

Крім цього, правоохоронці досліджують причетність до схеми керівництва та службових осіб регіонального військово-медичного центру, Медико-соціальної експертної комісії та правоохоронців.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили 30 тисяч доларів та чорнову документацію. Усім оголосили про підозру в отриманні хабаря. Фігуранти наразі під вартою, але можуть вийти під заставу в розмірі від 1,4 до 1,6 млн гривень.

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