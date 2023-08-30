Робили “інвалідність” військовим чи родичам: у Дніпрі викрили чергову схему ухилення від служби

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
У організації схеми підозрюють оперуповноваженого райвідділу в Дніпропетровській області. До співпраці він залучив медиків з Дніпра та Донеччини, які виготовляли фіктивні довідки, а також посередника. Кожен з учасників мав свою роль в цьому “бізнесі”.
Для того, щоб клієнта визнали непридатним до служби, ділки робили довідки про наявність інвалідності у призовника чи його родичів. У медичній документації робився акцент на тому, що пацієнт має тяжке захворювання, яке вимагає невідкладного оперативного втручання.
Наразі під вартою організатор, старша медична сестра одного з медичних закладів та посередник.
Крім цього, правоохоронці досліджують причетність до схеми керівництва та службових осіб регіонального військово-медичного центру, Медико-соціальної експертної комісії та правоохоронців.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили 30 тисяч доларів та чорнову документацію. Усім оголосили про підозру в отриманні хабаря. Фігуранти наразі під вартою, але можуть вийти під заставу в розмірі від 1,4 до 1,6 млн гривень.
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