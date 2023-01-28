Данилов считает, что Россия готовит новое наступление к годовщине полномасштабного вторжения

Секретарь СНБО отметил, что сейчас у оккупантов стоит задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также он раскрыл, что захватчики уже неделю разведывают оборонительные возможности защитников Украины на Запорожском направлении.

«Нет никакой тайны, что они к 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать», — прокомментировал Данилов.

Такое предположение он озвучил в эфире « Радио Свобода «.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия может готовить новое наступление на нашу страну к годовщине полномасштабного вторжения - 24 февраля.

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