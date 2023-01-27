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  • В Днепре на Слобожанском проспекте произошла смертельная авария: Skoda сбила мужчину

В Днепре на Слобожанском проспекте произошла смертельная авария: Skoda сбила мужчину

Сегодня 13:59
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Будьте осторожны на дорогах!

Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте произошла смертельная авария: Skoda сбила мужчину

Вчера, 26 января, в Днепре на Слобожанском проспекте произошла смертельная авария.

Там в районе дома №50 22-летний водитель Skoda Octavia сбил 27-летнего мужчину.

Об этом сообщает «Информатор».

К сожалению, от полученных травм пешеход скончался.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет: мужчина погиб.

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