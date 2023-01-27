В Днепре на Слобожанском проспекте произошла смертельная авария: Skoda сбила мужчину

Вчера, 26 января, в Днепре на Слобожанском проспекте произошла смертельная авария.
Там в районе дома №50 22-летний водитель Skoda Octavia сбил 27-летнего мужчину.
Об этом сообщает «Информатор».
К сожалению, от полученных травм пешеход скончался.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет: мужчина погиб.
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