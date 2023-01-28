Данілов вважає, що Росія готує новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що Росія може готувати новий наступ на нашу країну до річниці повномасштабного вторгення - 24 лютого.

Таке припущення він озвучив в ефірі “Радіо Свобода“.

“Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити”, – прокоментував Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що наразі в окупантів стоїть завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Також він розкрив, що загарбники вже тиждень розвідують оборонні можливості захисників України на Запорізькому напрямку.

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