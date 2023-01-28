Данілов вважає, що Росія готує новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення

Таке припущення він озвучив в ефірі “Радіо Свобода“.
“Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити”, – прокоментував Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що наразі в окупантів стоїть завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Також він розкрив, що загарбники вже тиждень розвідують оборонні можливості захисників України на Запорізькому напрямку.
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Анна Кравчук
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