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  • На одном из агропредприятий случился пожар: ночью Россия обстреляла Днепропетровщину

На одном из агропредприятий случился пожар: ночью Россия обстреляла Днепропетровщину

Сегодня 08:05
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27 августа ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Враг снова терроризировал Никопольщину, а также Синельниковский район.

Новости Днепра про На одном из агропредприятий случился пожар: ночью Россия обстреляла Днепропетровщину

Так, Россия обстреляла из тяжелой артиллерии Марганец и Славгородскую громаду.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что в результате обстрела на одном из агропредприятий загорелся пожар. Огнем уничтожен грузовик. Повреждены несколько хозяйственных построек, гараж, трактор. Изуродованы два частных дома.

Обошлось, к счастью, без погибших и пострадавших. На остальной территории области, несмотря на воздушные тревоги — без вражеских атак.

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