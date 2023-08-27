На одном из агропредприятий случился пожар: ночью Россия обстреляла Днепропетровщину

Так, Россия обстреляла из тяжелой артиллерии Марганец и Славгородскую громаду.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он отметил, что в результате обстрела на одном из агропредприятий загорелся пожар. Огнем уничтожен грузовик. Повреждены несколько хозяйственных построек, гараж, трактор. Изуродованы два частных дома.
Обошлось, к счастью, без погибших и пострадавших. На остальной территории области, несмотря на воздушные тревоги — без вражеских атак.
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