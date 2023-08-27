На одном из агропредприятий случился пожар: ночью Россия обстреляла Днепропетровщину

27 августа ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Враг снова терроризировал Никопольщину, а также Синельниковский район.

Так, Россия обстреляла из тяжелой артиллерии Марганец и Славгородскую громаду.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что в результате обстрела на одном из агропредприятий загорелся пожар. Огнем уничтожен грузовик. Повреждены несколько хозяйственных построек, гараж, трактор. Изуродованы два частных дома.

Обошлось, к счастью, без погибших и пострадавших. На остальной территории области, несмотря на воздушные тревоги — без вражеских атак.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: