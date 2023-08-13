Горожан призывают находиться в безопасных местах: Россия с самого утра терроризирует Никополь обстрелами

Всю ночь, 13 августа, российские оккупанты били по Никополю из тяжелой артиллерии, однако обстрел не прекратился и утром. Сейчас враг продолжает атаковать город.

О том, что населенный пункт находится под вражеским огнем, сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

«Сегодня с утра оккупанты несколько раз обстреляли Никополь. Сейчас продолжается очередной обстрел города», — уточнил он.

Горожан призывают находиться в безопасных местах.

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