Горожан призывают находиться в безопасных местах: Россия с самого утра терроризирует Никополь обстрелами

О том, что населенный пункт находится под вражеским огнем, сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
«Сегодня с утра оккупанты несколько раз обстреляли Никополь. Сейчас продолжается очередной обстрел города», — уточнил он.
Горожан призывают находиться в безопасных местах.
Читайте также:
Автор:
В городе Новомосковск Днепропетровской области попрощались с героем Константином Фадеевым.…
На Голубых озерах под Каменским в палаточном городке ночью произошло…
В воскресенье, 13 августа, из-за ремонта трамвайного переезда работа некоторых…
Ночью, 13 августа, российские оккупанты дважды скорректировали тяжелую артиллерию на…
В городе Новомосковск Днепропетровской области попрощались с героем Константином Фадеевым. Старший сержант, главный сержант механизированного подразделения погиб в бою с оккупантами 8 августа при освобождении города Бахмут.
На Голубых озерах под Каменским в палаточном городке ночью произошло ДТП. Там водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения снес палатку, в которой спал ребенок.
В воскресенье, 13 августа, из-за ремонта трамвайного переезда работа некоторых трамваев претерпела корректировки.
Ночью, 13 августа, российские оккупанты дважды скорректировали тяжелую артиллерию на Никопольский район Днепропетровской области.
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре проводят проверки модульных укрытий, предварительные выводы неутешительны.
Сегодня с утра вражеские ракеты трижды обстреливали Никополь.
Страшная история произошла в городе Каменское Днепропетровской области.
Сегодня спасатели ГСЧС достали собаку из заброшенного колодца.
В Кривом Роге Днепропетровской области столкнулись автомобили Renault Cangoo и Skoda.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!