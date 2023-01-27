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  • Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу

Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу

Сегодня 15:54
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В Каменском полицейские разоблачили женщину на мошенничестве во время сдачи в аренду жилья.

Новости Днепра про Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 31-летняя женщина размещала в Интернете объявления о сдаче в аренду жилья, которое сама же и снимала. В дальнейшем потенциальным арендаторам предлагалось перечислить на банковскую карту аванс за жилье. А уже после поступления части денег фигурантка не отвечала на звонки и исчезала.

Полицейские установили, что таким образом подозреваемая обманула граждан из Запорожской и Донецкой областей.

26 января женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Пожалуйста, будьте осторожны!

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Новости Днепра про Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницуУкраїнська Новости Днепра про Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницуРусский

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