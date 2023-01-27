Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 31-летняя женщина размещала в Интернете объявления о сдаче в аренду жилья, которое сама же и снимала. В дальнейшем потенциальным арендаторам предлагалось перечислить на банковскую карту аванс за жилье. А уже после поступления части денег фигурантка не отвечала на звонки и исчезала.
Полицейские установили, что таким образом подозреваемая обманула граждан из Запорожской и Донецкой областей.
26 января женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Пожалуйста, будьте осторожны!
Читайте также:
Автор:
В пятницу, 27 января, в 00:23 на линию «101» сообщили…
В Павлограде на Днепропетровщине нашли краснокнижную летучую мышь.
Сегодня, 27 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения…
Сегодня ночью российские оккупанты терроризировали Никопольщину почти 12 часов.
В Днепре пенсионер угрожал взорвать дома.
Во время экстренных и аварийных отключений электричества в Днепре свет может пропасть в любую минуту. Произойти это может где угодно: и дома, и в магазине и даже в банке. А вот что делать, когда свет пропал как раз в то…
В Минцифре объяснили, откуда появились слухи о повестках в Дии
В Днепропетровской области разоблачили очередных пророссийских коллаборантов.
Важно!
В пятницу, 27 января, в 00:23 на линию «101» сообщили о том, что по улице Черкасова в Кривом Роге из квартиры многоэтажки идет густой дым.
В Павлограде на Днепропетровщине нашли краснокнижную летучую мышь.
Сегодня, 27 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.
В Павлограде на Днепропетровщине местные производители памятников попали в скандал из-за неудачной рекламы.
Сегодня, 27 января, в Днепре электротранспорт возобновил свою работу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!