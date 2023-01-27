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  • Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

Сегодня 17:37
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В Днепре ракетный удар разрушил медучреждение.

Новости Днепра про Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

В разрушенном доме находилась амбулатория семейной медицины. Теперь коммунальное заведение почти полностью уничтожено. Об этом сообщили в горсовете Днепра.

По словам гендиректора коммунального некоммерческого предприятия «Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №4» Андрея Подольного, эту амбулаторию закрыли после 24 февраля, поэтому никто из персонала или посетителей не пострадал.

«Приказом по предприятию амбулатория была закрыта 24 февраля прошлого года из-за того, что здесь не было ни бомбоубежища, ни простейшего укрытия. Весь медицинский персонал перешел работать в здание по другому адресу. Сейчас врачи продолжают там работать и вести прием», – подчеркнул Андрей Подольный.

Он отметил, что еще несколько медучреждений Днепра временно прекратили работу из-за того, что рядом нет нормальных укрытий. Врачи принимают пациентов по другим адресам.

Городские власти подали заявление в полицию о поврежденном имуществе. Сумма ущерба – 7 миллионов гривен.

Вот так было до удара:

Новости Днепра про Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

Новости Днепра про Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

А так есть сейчас:

Новости Днепра про Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

Новости Днепра про Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

Новости Днепра про Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

Читайте также:

Новости Днепра про Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытковУкраїнська Новости Днепра про Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытковРусский

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