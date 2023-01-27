Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

В разрушенном доме находилась амбулатория семейной медицины. Теперь коммунальное заведение почти полностью уничтожено. Об этом сообщили в горсовете Днепра.
По словам гендиректора коммунального некоммерческого предприятия «Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №4» Андрея Подольного, эту амбулаторию закрыли после 24 февраля, поэтому никто из персонала или посетителей не пострадал.
«Приказом по предприятию амбулатория была закрыта 24 февраля прошлого года из-за того, что здесь не было ни бомбоубежища, ни простейшего укрытия. Весь медицинский персонал перешел работать в здание по другому адресу. Сейчас врачи продолжают там работать и вести прием», – подчеркнул Андрей Подольный.
Он отметил, что еще несколько медучреждений Днепра временно прекратили работу из-за того, что рядом нет нормальных укрытий. Врачи принимают пациентов по другим адресам.
Городские власти подали заявление в полицию о поврежденном имуществе. Сумма ущерба – 7 миллионов гривен.
Вот так было до удара:
А так есть сейчас:
Читайте также:
Автор:
Левобережная часть Днепра начала интенсивно застраиваться около полувека назад. Теперь…
В Днепре демонтирована незаконная парковка.
В Днепре пенсионер угрожал взорвать дома.
Во время экстренных и аварийных отключений электричества в Днепре свет…
В польском Катовице в пятницу утром прогремел мощный взрыв в старом трехэтажном доме.
Левобережная часть Днепра начала интенсивно застраиваться около полувека назад. Теперь сложно представить, что на месте зеленых алей и высотных домов когда-то было пустое поле, бегали дикие животные и поднимались песчаные бури.
В Днепре демонтирована незаконная парковка.
В Каменском полицейские разоблачили женщину на мошенничестве во время сдачи в аренду жилья.
В Днепре пенсионер угрожал взорвать дома.
Во время экстренных и аварийных отключений электричества в Днепре свет может пропасть в любую минуту. Произойти это может где угодно: и дома, и в магазине и даже в банке. А вот что делать, когда свет пропал как раз в то…
В Минцифре объяснили, откуда появились слухи о повестках в Дии
В Днепропетровской области разоблачили очередных пророссийских коллаборантов.
Будьте осторожны на дорогах!
Важно!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!