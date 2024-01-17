Что делать жителям Днепра, если за экстренную медицинскую помощь требуют деньги

Экстренная медицинская помощь (номер – 103) – это срочные действия медицинских работников, направленные на спасение жизни и здоровья человека, находящегося в неотложном состоянии, вызванном болезнью или травмой.
В Министерстве здравоохранения рассказали, когда нужно немедленно вызывать «скорую» и что делать, если за экстренную медицинскую помощь требуют деньги.
Нужно немедленно вызывать «скорую», если:
Важно: пациенты получают ВСЮ экстренную медицинскую помощь бесплатно!
Что же делать, если за экстренную медицинскую помощь требуют деньги?
Следует обратиться с письменной жалобой в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе и в НСЗУ:
Напомним, ранее мы писали, куда жаловаться жителю Днепра, если отказали в бесплатных медицинских услугах: алгоритм действий.
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