Что делать жителям Днепра, если за экстренную медицинскую помощь требуют деньги

Экстренная медицинская помощь в Украине – бесплатная!

Экстренная медицинская помощь (номер – 103) – это срочные действия медицинских работников, направленные на спасение жизни и здоровья человека, находящегося в неотложном состоянии, вызванном болезнью или травмой.

В Министерстве здравоохранения рассказали, когда нужно немедленно вызывать «скорую» и что делать, если за экстренную медицинскую помощь требуют деньги.

Нужно немедленно вызывать «скорую», если:

дыхание отсутствует или с осложнениями (посторонний предмет в дыхательных путях, кровотечение из горла);

есть признаки массивного кровотечения (травматическая ампутация конечности, раны живота, шеи или лица);

есть боль одновременно в спине, плечах, челюсти, ощущение сжатия в грудной клетке;

потеря сознания или его спутанность;

есть признаки инфаркта, инсульта (осложненная или потерянная речь, парализованная конечность, перекошенное лицо, падение, ухудшение зрения в одном глазу и т.п.);

другие состояния, угрожающие жизни и здоровью (отравление, травмы и т.п.).

Важно: пациенты получают ВСЮ экстренную медицинскую помощь бесплатно!

Что же делать, если за экстренную медицинскую помощь требуют деньги?

Следует обратиться с письменной жалобой в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе и в НСЗУ:

через контакт-центр по номеру 16-77;

письмом по почтовому адресу: г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19, индекс 04073;

по электронному адресу [email protected];

через электронную форму на сайте.

Напомним, ранее мы писали, куда жаловаться жителю Днепра, если отказали в бесплатных медицинских услугах: алгоритм действий.

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