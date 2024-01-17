Що робити мешканцям Дніпра, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші
Що робити мешканцям Дніпра, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші
Сьогодні 10:43
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Екстрена медична допомога в Україні - безкоштовна!
Екстрена медична допомога (номер – 103) – це термінові дії медичних працівників, спрямовані на порятунок життя та здоров’я людини, яка перебуває у невідкладному стані, спричиненому хворобою чи травмою.
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, коли потрібно негайно викликати “швидку” та що робити, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші.
Потрібно негайно викликати “швидку”, якщо:
дихання відсутнє чи з ускладненнями (сторонній предмет у дихальних шляхах, кровотеча з горла);
є ознаки масивної кровотечі (травматична ампутація кінцівки, рани живота, шиї чи обличчя);
є біль одночасно в спині, плечах, щелепі, відчуття стиснення у грудній клітині;
втрата свідомості або її сплутаність;
є ознаки інфаркту, інсульту (ускладнене чи втрачене мовлення, паралізована кінцівка, перекошене обличчя, падіння, погіршення зору в одному оці тощо);
інші стани, які загрожують життю та здоров’ю (отруєння, травми тощо).
Важливо: пацієнти отримують ВСЮ екстрену медичну допомогу безкоштовно!
Що ж робити, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші?
Потрібно звернутись із письмовою скаргою до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні та до НСЗУ:
через контакт-центр за номером 16-77;
листом на поштову адресу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19, індекс 04073;
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