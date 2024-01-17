Що робити мешканцям Дніпра, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші

Екстрена медична допомога в Україні - безкоштовна!

Екстрена медична допомога (номер – 103) – це термінові дії медичних працівників, спрямовані на порятунок життя та здоров’я людини, яка перебуває у невідкладному стані, спричиненому хворобою чи травмою.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, коли потрібно негайно викликати “швидку” та що робити, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші.



Потрібно негайно викликати “швидку”, якщо:

дихання відсутнє чи з ускладненнями (сторонній предмет у дихальних шляхах, кровотеча з горла);

є ознаки масивної кровотечі (травматична ампутація кінцівки, рани живота, шиї чи обличчя);

є біль одночасно в спині, плечах, щелепі, відчуття стиснення у грудній клітині;

втрата свідомості або її сплутаність;

є ознаки інфаркту, інсульту (ускладнене чи втрачене мовлення, паралізована кінцівка, перекошене обличчя, падіння, погіршення зору в одному оці тощо);

інші стани, які загрожують життю та здоров’ю (отруєння, травми тощо).

Важливо: пацієнти отримують ВСЮ екстрену медичну допомогу безкоштовно!

Що ж робити, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші?

Потрібно звернутись із письмовою скаргою до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні та до НСЗУ:

через контакт-центр за номером 16-77;

листом на поштову адресу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19, індекс 04073;

на електронну адресу [email protected];

через електронну форму на сайті.

Нагадаємо, раніше ми писали, куди скаржитися мешканцю Дніпра, якщо відмовили у безкоштовних медичних послугах: алгоритм дій.

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