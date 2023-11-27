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Через 10 лет в Украину из Нидерландов вернули коллекцию Скифского золота

Сегодня 14:14
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565 предметов из крымских музеев вернули в Украину.

Новости Днепра про Через 10 лет в Украину из Нидерландов вернули коллекцию Скифского золота

Об этом сообщили в Национальном музее истории Украины.

Более 10 лет скифские артефакты, ранее хранившиеся в музеях Крыма, пытались вернуть в Украину. Все это время шли суды за то, чтобы золото передали именно Украине, а не в оккупированный Крым, откуда нидерландский музей Алларда Пирсона одолжил экспонаты для выставки «Крым: золото и тайны Черного моря», которую провели в 2014 году.

На ней демонстрировались предметы из коллекций Национального музея истории Украины и четырех музеев Крыма:

  • Национальный заповедник «Херсонес Таврический» (Севастополь)
  • Центрального музея Тавриды (Симферополь)
  • Бахчисарайского историко-культурного заповедника
  • Керченского историко-археологического заповедника

Те предметы выставки, которые хранились в Национальном музее в Киеве, вернули сразу, а часть артефактов забрать не удалось, потому что они принадлежали именно крымским музеям, поэтому должны были вернуться в учреждения, несмотря на то, что Крым к тому времени уже оккупировала Россия. 

В декабре 2016 года суд в Амстердаме постановил передать крымские сокровища государству в соответствии с Законом о наследстве. Апелляционный суд Амстердама также решил удовлетворить иск о передаче крымских артефактов государству Украины, но уже на основании Закона Украины «О музеях» и приказа Министерства культуры Украины от марта 2014 года.

Новости Днепра про Через 10 лет в Украину из Нидерландов вернули коллекцию Скифского золота

Представители музеев, которые в то время контролировались Россией более 10 лет, мешали передаче артефактов Украине и пытались отсудить их. Впрочем, по окончательному решению, вынесенному Верховным Судом Нидерландов, Украина должна была выплатить Музею Алларда Пирсона 111 689 евро с начислением процентов за все время сохранения коллекций крымских музеев.

Уже в 2023 году после длительных переговоров Музей Алларда Пирсона отказался от определенной судом выплаты в свою пользу. В ноябре предметы из крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами. Затем артефакты перевезли в Киев. В настоящее время специалисты обследуют положение этих вещей. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

 

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Новости Днепра про Через 10 лет в Украину из Нидерландов вернули коллекцию Скифского золотаУкраїнська Новости Днепра про Через 10 лет в Украину из Нидерландов вернули коллекцию Скифского золотаРусский

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