Через 10 років до України з Нідерландів повернули колекцію Скіфського золота

565 предметів з кримських музеїв повернули до України.

Про це повідомили у Національному музеї історії України.

Понад 10 років скіфські артефакти, які раніше зберігалися у музеях Криму, намагалися повернути до України. Увесь цей час тривали суди за те, щоб золото передали саме Україні, а не в окупований Крим, звідки нідерландський музей Алларда Пірсона позичив експонати для виставки “Крим: золото й таємниці Чорного моря”, яку провели у 2014 році.

На ній демонструвалися предмети з колекцій Національного музею історії України та чотирьох музеїв Криму: Національного заповідника «Херсонес Таврійський» (Севастополь)

Центрального музею Тавриди (Сімферополь)

Бахчисарайського історико-культурного заповідника

Керченського історико-археологічного заповідника Ті предмети виставки, які зберігалися в Національному музеї у Києві повернули відразу, а частину артефакти забрати не вдалося, через те, що вони належали саме кримським музеям, тому мали повернутися до установ, не зважаючи на те, що Крим на той час вже окупувала Росія. У грудні 2016 року суд в Амстердамі постановив передати кримські скарби державі Україна відповідно до Закону про спадщину. Апеляційний суд Амстердама також вирішив задовольнити позов про передачу кримських артефактів державі Україна, але вже на підставі Закону України «Про музеї» та наказу Міністерства культури України від березня 2014 року.

Представники музеїв, які на той час контролювалися Росією понад 10 років заважали передачі артефактів Україні та намагалися відсудити їх. Втім, за остаточним рішенням, винесеним Верховним Судом Нідерландів, Україна мала виплатити Музею Алларда Пірсона 111,689 євро з нарахуванням відсотків за весь час збереження колекцій кримських музеїв.

Уже в 2023 після тривалих перемовин Музей Алларда Пірсона відмовився від визначеної судом виплати на свою користь. В листопаді предмети з кримських музеїв пройшли незалежну перевірку, після чого їх ретельно запакували відповідно до музейних правил. Потім артефакти перевезли до Києва. Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.

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