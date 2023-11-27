Викликати “швидку” можна при будь-яких проблемах зі здоров’ям: у НСЗУ пояснили, чи так це

У багатьох є переконання, що бригаду екстреної медичної допомоги можна викликати при будь-яких проблемах зі здоров’ям.
Проте, як стверджують у Національній службі здоров’я України, це не так.
Екстрена медична допомога називається саме так, тому що надається в екстрених невідкладних випадках, коли є загроза життю та здоров’ю людини, – зазначили у НСЗУ.
Там нагадали, що таке невідкладний стан – це раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин. А саме:
При цих та подібних станах негайно телефонуйте 103. Ні декларація, ні направлення не вимагаються від пацієнта, який потребує екстреної допомоги. Вона доступна та безоплатна всім людям у повному обсязі. Пам’ятайте, що екстрена допомога не приїздить, щоб виміряти тиск, збити температуру чи безоплатно відвезти пацієнта до лікарні. Поки бригада витрачає час на нецільовий виклик, десь може не дочекатися допомоги той, хто справді її потребує. Особливо під час війни, – додали в НСЗУ!
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