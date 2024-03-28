Куда пойти в Днепре в последние выходные марта: перечень мероприятий

В эти выходные в Днепре обещают солнечную и теплую погоду, а значит наступает идеальное время не только для прогулок по городу, но и для посещения различных мероприятий.

Журналисты dnepr.info узнали, какие мероприятия пройдут на этих выходных в Днепре.

29 марта

Экскурсионный клуб приглашает на необычную экскурсию — побывать в городском зоологическом музее и больше узнать об истории родного города. Зоологический музей является одним из самых старейших в Днепре – основанный в 1901 году историком Дмитрием Яворницким. Экскурсия будет длиться полтора часа. Стоимость 100 грн.

В Planetarium Noosphere Dnipro пройдет сразу несколько игровых экскурсий для детей. Стоимость билета от 170 грн

З0 марта

В Днепропетровском Академическом Областном Украинском Молодежном Театре пройдет спектакль «Али –Баба и разбойников юрба» в 11:00, а вечером, в 17:00 состоится премьера музыкальной комедии –фарса «Барокко». Стоимость билета – от 120 грн.

В 12:00 в Аэрокосмическом центре будет проходит экскурсия, где можно будет узнать малоизвестные факты о истории освоения космоса в Украине и в городе Днепр, а также посмотреть выставочные экспонаты в музее. Стоимость билета для взрослого – 100 грн, для детей – 80 грн. Экскурсия будет продолжаться около часа.

В это же время в Днепровском городском театре кукол состоится спектакль «Ослик, который хотел стать звездой». Сказка –притча о путешествии маленького ослика, который рассуждал о звездах, своей жизни и любви будет длиться около 50 минут. Стоимость билетов -100 грн.

Любители творчества могут посетить мастер-класс в гончарной мастерской. Во время мероприятия будет возможность создать собственное изделие сидя за гончарным кругом. Мастер-классы проводятся в мини-группах до 4-х человек. После экскурсии организаторы обещают угостить посетителей чаем с печеньем. Стоимость билета 450 грн. Начало в 14:00.

31 марта

В Днепропетровском Академическом Областном Украинском Молодежном Театре пройдет спектакль «Мери Поппинс» — в 11 часов, а в 17:00 –«Сумасшедший день или женитьба Фигаро». Цены на билеты стартуют от 120 грн.

Экскурсионный клуб организовывает автобусную экскурсию «В поисках мини скульптур». Все желающие смогут посмотреть мини-скульптуры, которые находятся в разных уголках города. За каждой из таких фигурок кроется история города. Узнать больше о том, что было в городе 100 и 200 лет назад, как жили горожане можно за 250 грн с человека. Детский билет – 200 грн. Экскурсанты будут передвигаться на автобусе. Начало в 12:00.

Для тех, кто хочет больше узнать о городских сокровищах в 14:00 в Музее истории Днепра пройдет квест-экскурсия «В поисках Днепровских сокровищ». Все посетители будут разделены на команды, каждая из которых за правильные ответы может получить приз – фирменную игру «Днепрополия». Стоимость билета 250 грн.

Также в воскресенье в 16:00 в Днепропетровской филармонии пройдет музыкальная поп-рок страшилка «Рок каникулы». Мюзикл расскажет историю веселой семейки, которая собирается организовать рок-вечеринку. Среди героев будет странная девочка с подругой, ее родители и зомби. Стоимость билета 150 грн.

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