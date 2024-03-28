Куди піти у Дніпрі в останні вихідні березня: перелік заходів

Цими вихідними у Дніпрі обіцяють сонячну та теплу погоду, а отже настає ідеальний час не лише для прогулянок містом, а й для відвідування різноманітних заходів.

Журналісти dnepr.info зібрали найцікавіші заходи, що будуть проходити у місті цими вихідними.

29 березня

Екскурсійний клуб запрошує на незвичайну екскурсію – побувати у міському зоологічному музеї та більше дізнатися про історію рідного міста. Зоологічний музей є одним із найстаріших у Дніпрі – заснований у 1901 році істориком Дмитром Яворницьким. Екскурсія триватиме півтори години. Вартість 100 грн.

У Planetarium Noosphere Dnipro пройде одразу кілька ігрових екскурсій для дітей. Вартість квитка від 170 грн.

З0 березня

У Дніпропетровському Академічному Обласному Українському Молодіжному Театрі відбудеться вистава «Алі – Баба та розбійників юрба» об 11:00, а ввечері о 17:00 відбудеться прем’єра музичної комедії – фарса «Бароко». Вартість квитка – від 120 грн.

О 12:00 в Арокосмічному центрі проходитиме екскурсія, де можна буде дізнатися маловідомі факти про історію освоєння космосу в Україні та місті Дніпро, а також переглянути виставкові експонати в музеї. Вартість квитка для дорослого – 100 грн., для дітей – 80 грн. Екскурсія триватиме близько години.

У цей же час у Дніпровському міському театрі ляльок відбудеться спектакль «Ослик, який хотів стати зіркою». Казка – притча про подорож маленького ослика, який розмірковую про зірки, своє життя і кохання триватиме близько 50 хвилин. Вартість квитків -100 грн.

Любителі творчості можуть відвідати майстер-клас у гончарній майстерні. Під час заходу буде можливість створити власний виріб, сидячи за гончарним кругом. Майстер-класи проводяться у міні-групах до 4-х осіб. Після екскурсії організатори обіцяють пригостити відвідувачів чаєм із печивом. Вартість квитка 450 грн. Початок о 14.00.

31 березня

У Дніпропетровському Академічному Обласному Українському Театрі пройде спектакль «Мері Поппінс» – об 11 годині, а о 17:00 – «Божевільний день або одруження Фігаро». Ціни на квитки стартують від 120 грн.

Екскурсійний клуб організовує автобусну екскурсію «У пошуках міні скульптур». Усі бажаючі зможуть переглянути міні-скульптури, що знаходяться у різних куточках міста. За кожною з таких фігурок є історія міста. Дізнатися більше про те, що було у місті 100 та 200 років тому, як жили городяни можна за 250 грн з особи. Дитячий квиток – 200 грн. Екскурсанти пересуватимуться автобусом. Початок о 12:00.

Для тих, хто хоче більше дізнатися про міські скарби о 14:00, у Музеї історії Дніпра пройде квест-екскурсія «У пошуках Дніпровських скарбів». Усі відвідувачі будуть поділені на команди, кожна з яких за правильні відповіді може отримати приз – фірмову гру «Дніпрополія». Вартість квитка 250 грн.

Також у неділю о 16:00 у Дніпропетровській філармонії пройде музична поп-рок страшилка «Рок канікули». Мюзикл розповість історію веселої родини, яка збирається організувати рок-вечірку. Серед героїв буде дивна дівчинка з подругою, її батьки та зомбі. Вартість квитка 150 грн.

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