Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали историю книгохранилища.
С 1988 года отделы этой областной библиотеки находятся в корпусе исторического музея. Этот корпус начали строить в 1915 году. До этого времени уже был возведен главный корпус исторического музея и снесена водонапорная башня.
Места на Соборной площади было много и его решили использовать для строительства городских общественных учреждений.
Изначально здание будущего музея-библиотеки было двухэтажным и являлось практически полной копией музея в Каире. Но финансирование строительства то прекращалось, то возобновлялось. В итоге в 1939 году проект решили дополнить еще одним этажом, переделать фасад и провести перепланировку.
Однако, достроили здание уже в годы оккупации. В ходе боев за город оно горело и потом было восстановлено.
Библиотека считается одним из старейших учреждений нашего города. Основана она была в 1834 году, находилась в Доме дворянского собрания – нынешний Дворец студентов и называлась Губернская публичная библиотека. В то время в городе не было книжных магазинов, не выходили газеты. Но проработала библиотека не долго – в 1839 году в здании случился пожар и все книги сгорели. Восстановить здание и фонд удалось лишь к 1843 году. Но снова книгохранилище проработало не долго – в 1851 году по распоряжению губернатора она была закрыта.
Более 20 лет местная библиотека существовала в частном книжном магазине. Там хранились уцелевшие книги, плюс собственник магазина за свои средства и за пожертвования всячески старался пополнить фонд.
Очередное открытие ее состоялось в 1889 году, но на тот момент библиотека уже получила официальный статус. За первые 20 лет существования ее в таком виде фонд библиотеки увеличился на десятки тысяч книг, а в год ее посещало более 50 тыс горожан.
Но несмотря на такую популярность среди местного населения, библиотека не имела своего постоянного места «жительства». Сначала она находилась в здании, где располагался и коммерческий банк Екатеринослава на современной улице Мономаха, в 1925 году – переехала в здание на перекрестке центрального проспекта и улицы Вернадского. Во время освобождения Днепра в 1943 году помещение библиотеки вместе с книгами сгорело. В огне исчезло более 650 тыс книг и порядка 300 подшивок периодических изданий. Фонд библиотеки восстанавливали долгие годы. Сегодня он насчитывает порядка 2,7 млн экземпляров книг.
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