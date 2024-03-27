Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)

Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)

Сегодня 15:22
просмотров

Днепропетровская областная универсальная научная библиотека им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия одна из самых старейших в городе. Основана еще в Екатеринославе 190 лет назад она несколько раз закрывалась и вновь открывалась.

Новости Днепра про Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали историю книгохранилища.

С 1988 года отделы этой областной библиотеки находятся в корпусе исторического музея. Этот корпус начали строить в 1915 году.  До этого времени уже был возведен главный корпус исторического музея и снесена водонапорная башня.

Новости Днепра про Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)

Места на Соборной площади было много и его решили использовать для строительства городских общественных учреждений.

Новости Днепра про Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)

Изначально здание будущего музея-библиотеки было двухэтажным и являлось практически полной копией музея в Каире. Но финансирование строительства то прекращалось, то возобновлялось. В итоге в 1939 году проект решили дополнить еще одним этажом, переделать фасад и провести перепланировку.

Новости Днепра про Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)

Однако, достроили здание уже в годы оккупации. В ходе боев за город оно горело и потом было восстановлено.

Новости Днепра про Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)

Библиотека считается одним из старейших учреждений нашего города. Основана она была в  1834 году, находилась в Доме дворянского собрания – нынешний Дворец студентов и называлась Губернская публичная библиотека. В то время в городе не было книжных магазинов, не выходили газеты. Но проработала библиотека не долго – в 1839 году в здании случился пожар и все книги сгорели. Восстановить здание и фонд удалось лишь к 1843 году. Но снова книгохранилище проработало не долго – в 1851 году по распоряжению губернатора она была закрыта.

Новости Днепра про Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)

Более 20 лет местная библиотека существовала в частном книжном магазине. Там хранились уцелевшие книги, плюс собственник магазина за свои средства и за пожертвования всячески старался пополнить фонд.

Очередное открытие ее состоялось в 1889 году, но на тот момент библиотека уже получила официальный статус. За первые 20 лет существования ее в таком виде фонд библиотеки увеличился на десятки тысяч книг, а в год ее посещало более 50 тыс горожан.

Но несмотря на такую популярность среди местного населения, библиотека не имела своего постоянного места «жительства». Сначала она находилась в здании, где располагался и коммерческий банк Екатеринослава на современной улице Мономаха, в 1925 году – переехала в здание на перекрестке центрального проспекта и улицы Вернадского. Во время освобождения Днепра в 1943 году помещение библиотеки вместе с книгами сгорело. В огне исчезло более 650 тыс книг и порядка 300 подшивок периодических изданий. Фонд библиотеки восстанавливали долгие годы. Сегодня он насчитывает порядка 2,7 млн экземпляров книг.

Читайте также:

Новости Днепра про Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)Українська Новости Днепра про Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Смертельная драка возле вокзала в Днепре: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 15:10
    Смертельная драка возле вокзала в Днепре: комментарий полиции

    Злоумышленника задержали сразу после совершения преступления.

    Возле вокзала в Днепре сделают временную бесплатную парковку, но есть нюанс
    Новости Днепра
    Сегодня 14:33
    Возле вокзала в Днепре сделают временную бесплатную парковку, но есть нюанс

    В Днепре из-за ремонта сделают парковку возле вокзала бесплатной.

    Админка популярного Telegram-канала из Никополя насобирала 1 млн грн донатов для ВСУ и переехала в Киев
    Новости Днепра
    Сегодня 13:43
    Админка популярного Telegram-канала из Никополя насобирала 1 млн грн донатов для ВСУ и переехала в Киев

    Админка популярного тг-канала из Никополя присвоила более 1 млн. гривен…

    Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:35
    Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)

    Более 30 лет назад в одной из балок Днепра изготавливали…

    Последние новости

    Смертельная драка возле вокзала в Днепре: комментарий полиции
    Смертельная драка возле вокзала в Днепре: комментарий полиции

    Злоумышленника задержали сразу после совершения преступления.

    Сегодня 15:10
    1
    просмотров
    Возле вокзала в Днепре сделают временную бесплатную парковку, но есть нюанс
    Возле вокзала в Днепре сделают временную бесплатную парковку, но есть нюанс

    В Днепре из-за ремонта сделают парковку возле вокзала бесплатной.

    Сегодня 14:33
    2
    просмотров
    Админка популярного Telegram-канала из Никополя насобирала 1 млн грн донатов для ВСУ и переехала в Киев
    Админка популярного Telegram-канала из Никополя насобирала 1 млн грн донатов для ВСУ и переехала в Киев

    Админка популярного тг-канала из Никополя присвоила более 1 млн. гривен человеческих донатов.

    Сегодня 13:43
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области переименуют Дуб памяти Ленина, десятки балок и железнодорожных станций
    В Днепропетровской области переименуют Дуб памяти Ленина, десятки балок и железнодорожных станций

    В Днепропетровской области изменят названия железнодорожных станций и памятников природы.

    Сегодня 13:09
    1
    просмотров
    Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)
    Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)

    Более 30 лет назад в одной из балок Днепра изготавливали удивительные хрустальные изделия и стеклянные витражи. Часть из них до сих пор можно увидеть, прогуливаясь по разным общественным учреждениям и магазинам Днепра. Часть уже канула в Лету и посмотреть на…

    Сегодня 12:35
    4
    просмотров
    В Днепре в ботсаду массово цветут миндаль, сон-трава и рододендрон (ФОТО)
    В Днепре в ботсаду массово цветут миндаль, сон-трава и рододендрон (ФОТО)

    В ботаническом саду ДНУ - уже настоящая весна!

    Сегодня 12:30
    6
    просмотров
    В окрестностях Кривого Рога поселилась целая семья косуль (ФОТО)
    В окрестностях Кривого Рога поселилась целая семья косуль (ФОТО)

    В Кривом Роге на Днепропетровщине заметили целую семью косуль.

    Сегодня 12:10
    5
    просмотров
    Принес присягу «народу днр» и воевал против ВСУ: на Днепропетровщине будут судить жителя Горловки
    Принес присягу «народу днр» и воевал против ВСУ: на Днепропетровщине будут судить жителя Горловки

    Мужчину задержали украинские защитники в октябре 2023 года во время боевого столкновения на территории Покровского района Донецкой области.

    Сегодня 11:24
    9
    просмотров
    Стаканчики из McDonald’s и коробки с пиццей: в Днепре Деевские плавни превращают в свалку (ФОТО)
    Стаканчики из McDonald’s и коробки с пиццей: в Днепре Деевские плавни превращают в свалку (ФОТО)

    Деевские плавни страдают от мусора.

    Сегодня 11:17
    6
    просмотров
    В Украине предлагают строже наказывать водителей, не пропускающих экстренные службы и «скорую»
    В Украине предлагают строже наказывать водителей, не пропускающих экстренные службы и «скорую»

    В Украине хотят штрафовать водителей, не пропускающих спецтранспорт.

    Сегодня 10:45
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх