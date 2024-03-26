С халапенью, вишнями и сгущенкой: где в Днепре можно попробовать необычные чебуреки

Чебуреки – одно из тех блюд, которые прочно ассоциируются с летом и морем. Во многих заведениях в Днепре подают чебуреки с различными начинками: от говядины до сыра с зеленью.

Журналисты dnepr.info собрали подборку заведений в Днепре, где можно попробовать это блюдо крымскотатарской кухни.

Чебуреки с цукини и сладким перцем

«Плов хочу» — ресторан узбекской кухни предлагает посетителям не только традиционные чебуреки с мясным фаршем или сырной начинкой, но и с овощами – сладким перцем, цукини, томатами и грибами. Для сладкоежек – чебуреки с вишней. Также тут можно попробовать плов, шурпу, биштак с тофу – запеченный баклажан фаршированный томатами и сыром, капусту на мангале. Ресторан находится на Слобожанском проспекте, 128А.

С шоколадной пастой и сгущенкой

Заведение «Чебуречная№1» уже своим названием «подсказывает» что тут можно попробовать самые разные чебуреки. В меню есть чебуреки с говядиной, сыром, куриным паштетом, сливочным сыром и помидором, шампиньонами и курицей, картошкой и куриным паштетом. Кроме чебуреков тут можно попробовать сладкие янтыки – это тоже чебуреки, только зажаренный без жира. Из начинок в янтык кладут шоколадную пасту, банан, крем-сыр, сгущенку. Находится заведение на улице Короленко,1.

Треугольный чебурек

В заведении «Крымский глечик», что на проспекте Яворницкого, 71, можно попробовать всего 4 вида чебуреков: с фаршем из курицы, телятины, баранины, сыра и зеленью. Это самые традиционные начинки для этого блюда. Последние два делают необычной формы. С сыром – треугольной, а с бараниной – пятиугольный, а не традиционный полукруг. Кроме чебуреков в заведении можно попробовать лагман, харчо, манты, вареники, кебаб, отбивные и зразы.

Запекание без масла

Ресторан «Фільварок на Дніпрі» специализируется на блюдах украинской кухни, но тут также можно попробовать и чебуреки: с бараниной, свининой, сыром, томатами и зеленью. По желанию клиента их либо традиционно обжарят в масле, либо запекут без лишнего жира. Заведение находится на Сичеславской набережной, 37Д.

С добавлением мяты

Несмотря на то, что ресторан «Не горюй» специализируется на грузинской кухне. Тут большой выбор хачапури, хинкали, сыров, в его меню есть и чебуреки. Выбор не большой – всего 4 позиции, но кроме традиционных чебуреков с фаршем из говядины, баранины и сыра тут можно попробовать также это блюдо с вишнями, сыром и мятой. Ресторан находится на улице Космическая, 20.

Традиционные чебуреки

«Варенична Узвар» находится на проспекте Яворницкого, 90. Основные блюда в меню – это пельмени и вареники, но есть и несколько позиций с чебуреками с традиционными мясными начинками из фарша. В целом же заведение позиционирует себя как ресторан украинской национальной кухни.

К футболу

Ресторан «Gosha pub» специализируется в основном на шаурме, чебуреках, мясных и сырных нарезках к алкогольным напиткам. В пабе можно не только покушать, но и посмотреть футбол или какой-нибудь фильм. Находится заведение на проспекте Богдана Хмельницкого, 107.

Безлимит на чебуреки

В ресторане «Чемодан» помимо пасты, суши, рыбных и мясных блюд можно попробовать 3 вида чебуреков: с мясом, с мясом томатом и сулугуни, с телятиной, сулугуни и грибами. Также возможна доставка из заведения. Сам ресторан находится на улице Миронова,3. В заведении иногда бывает акция «безлимит» на чебуреки, за определенную сумму можно съесть сколько угодно.

Сыр, зелень и вишня

В ресторане «Step by Step» можно попробовать различные блюда «уличной» еды разных стан: пончики, чуросы, нагетсы, картофельные шарики, дипы, картошку фри, луковые кольца в кляре. Чебуреки тут готовят из фарша со свинины, индюшатины, говядины с обязательным добавлением сыра и зелени, есть вариации с салями и сыром. Для любителей сладкого в качестве начинки используют вишню. Находится на улице Яскравой,1.

С халапенью и вялеными томатами

4Burek специализируется только на чебуреках с различными начинками. В традиционное блюдо с мясным фаршем тут добавляют перец халапенью, есть варианты чебуреков моцареллой и вялеными томатами. Подается блюдо с маринованым луком и различными соусами. Чебурек приготовят прямо при посетители. Кафе небольшое, если есть место – его можно съесть прямо в заведении, либо взять с собой домой. Также тут готовят янтыки. Заведение находится на улице Липинского,5.

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