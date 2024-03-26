З халапенью, вишнями та згущеним молоком: де в Дніпрі можна спробувати незвичайні чебуреки

Чебуреки – одна з тих страв, які міцно асоціюються з літом та морем. У багатьох закладах у Дніпрі подають чебуреки з різними начинками: від яловичини до сиру із зеленню.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку закладів у Дніпрі, де можна скуштувати цю страву кримськотатарської кухні.

Чебуреки з цукіні та солодким перцем

«Плов хочу» – ресторан узбецької кухні пропонує відвідувачам не лише традиційні чебуреки з м’ясним фаршем або сирною начинкою, а й з овочами – солодким перцем, цукіні, томатами та грибами. Для ласунів – чебуреки з вишнею. Також тут можна скуштувати плов, шурпу, біштак з тофу – запечений баклажан фарширований томатами та сиром, капусту на мангалі. Ресторан знаходиться на Слобожанському проспекті, 128А.

З шоколадною пастою та згущеним молоком

Заклад «Чебурічна № 1» вже своєю назвою «підказує» що тут можна спробувати різні чебуреки. У меню є чебуреки з яловичиною, сиром, курячим паштетом, вершковим сиром та помідором, печерицями та куркою, картоплею та курячим паштетом. Крім чебуреків тут можна скуштувати солодкі янтики – це теж чебуреки, лише засмажені без жиру. З начинок в янтик кладуть шоколадну пасту, банан, крем-сир, згущене молоко. Знаходиться заклад на вулиці Короленка,1.

Трикутний чебурек

У закладі «Кримський глечик», що на проспекті Яворницького, 71, можна скуштувати всього 4 види чебуреків: з фаршем із курки, телятини, баранини, сиром та зеленню. Це традиційні начинки для цієї страви. Останні два роблять незвичайної форми. З сиром – трикутні, а з бараниною – п’ятикутні, а не традиційне півколо. Крім чебуреків у закладі можна спробувати лагман, харчо, манти, вареники, кебаб, відбивні та зрази.

Запікання без олії

Ресторан «Фільварок на Дніпрі» спеціалізується на стравах української кухні, але тут також можна скуштувати і чебуреки: із бараниною, свининою, сиром, томатами та зеленню. За бажанням клієнта їх або традиційно обсмажать у олії, або запічуть без зайвого жиру. Заклад знаходиться на Січеславській набережній, 37Д.

З додаванням м’яти

Незважаючи на те, що ресторан «Не горюй» спеціалізується на грузинській кухні. Тут великий вибір хачапурі, хінкалі, сирів, у його меню є і чебуреки. Вибір не великий – всього 4 позиції, але крім традиційних чебуреків з фаршем з яловичини, баранини та сиру, тут можна спробувати також цю страву з вишнями, сиром і м’ятою. Ресторан знаходиться на вулиці Космічна, 20.

Традиційні чебуреки

«Варенична Узвар» знаходиться на проспекті Яворницького, 90. Основні страви в меню – це пельмені та вареники, але є й кілька позицій із чебуреками із традиційними м’ясними начинками з фаршу. Загалом заклад позиціонує себе як ресторан української національної кухні.

До футболу

Ресторан Gosha pub спеціалізується в основному на шаурмі, чебуреках, м’ясних і сирних нарізках до алкогольних напоїв. У пабі можна не лише поїсти, а й подивитися футбол чи якийсь фільм. Розташований заклад на проспекті Богдана Хмельницького, 107.

Безліміт на чебуреки

У ресторані «Чемодан» крім пасти, суші, рибних та м’ясних страв можна скуштувати 3 види чебуреків: з м’ясом, з м’ясом томатом та сулугуні, з телятиною, сулугуні та грибами. Також можлива доставка із закладу. Сам ресторан знаходиться на вулиці Миронова,3. У закладі іноді буває акція «безліміт» на чебуреки, за певну суму можна з’їсти скільки завгодно.

Сир, зелень та вишня

У ресторані «Step by Step» можна скуштувати різноманітні страви «вуличної» їжі різних національностей: пончики, чуроси, нагетси, картопляні кульки, діпи, картоплю фрі, цибульні кільця в клярі. Чебуреки тут готують з фаршу зі свинини, індичатини, яловичини з обов’язковим додаванням сиру та зелені, є варіації із салямі та сиром. Для любителів солодкого як начинку використовують вишню. Знаходиться заклад на вулиці Яскравій,1.

З халопенью та в’яленими томатами

4Burek спеціалізується лише на чебуреках з різними начинками. У традиційне блюдо з м’ясним фаршем тут додають перець халапенью, є варіанти чебуреків моцареллою і в’яленими томатами. Подається страва з маринованою цибулею та різними соусами. Чебурек приготують прямо при відвідувачі. Кафе невелике, якщо є місце – його можна з’їсти у закладі, або взяти з собою додому. Також тут готують янтики. Заклад знаходиться на вулиці Липинського,5.

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