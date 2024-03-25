Как выглядел парк Шевченко без набережной: причал у берега и холмы с тропинками (ФОТО)

Сложно представить себе Днепр без моста на Монастырский остров и без набережной. Однако, почти до 1960-х годов в парке не было моста, добраться до острова можно было только на лодке, а набережная появилась только к 1970-м.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел парк Шевченко без моста и без набережной.

Планы по строительству набережной в Днепре появились еще в 1930-х годах, но их реализации помешала Вторая мировая война. Проектирование удалось начать только в начале 1960-х годов. До этого проход к реке для жителей города был фактически закрыт: на одной части берега находились склады, другая часть была скалистой, с огромными камнями. Вниз к воде можно было спуститься только по небольшим протоптанным другими тропинками.

Но одно из мест, где можно было относительно безопасно спуститься к воде и где был довольно пологий спуск – был парк Шевченко. В 1950-х годах, пока не была построена набережная, тут был причал и проводились соревнования гребцов.

Мост от парка Шевченко в Днепре ведущий на Монастырский остров был построен в середине 1950-х годов. До этого с острова на «материк» переправлялись на лодках. Но до того, как была построена ДнепроГЕС между островом и парком проходил архиерейский пролив и в дни, когда была сухая и ясная погода пролив мелел и можно было по реке дойти до острова.

фото: С. Грицаенко, группа «История в фотографиях: Екатеринослав-Днепропетровск»

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