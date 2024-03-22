Благовещение Богородицы: новая дата и что нельзя делать

Благовещение Пресвятой Богородицы считается одним из 12 самых важных церковных праздников. Ранее этот день всегда отмечался 7 апреля, но с переходом церкви на новоюлианский календарь дата праздника сместилась.

Журналисты dnepr.info узнали, когда теперь будем отмечать праздник, что можно и что нельзя делать в этот день.

Когда отмечаем

Праздник Благовещения теперь будем отмечать 25 марта. Еще в 2023 году верующие отмечали его 7 апреля. Перестановка дат произошла из-за того, что Благовещение наступает за 9 месяцев до Рождества. А раз теперь в Украине Рождество Христово празднуется 25 декабря, то и соответственно дата Благовещения изменилась.

История праздника

Этот день посвящен событиям земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии. На «Благовещение» считается, что Деве Марии явился архангел Гавриил и принес «благую весть» о том, что в она родит Спасителя человечества и что она «Благословенна между женами». Мария хоть и была замужем, но оставалась при этом девственницей. Она не могла понять, как она сможет родить ребенка. Тогда Гавриил сказал, что зачатие будет от Святого Духа.

Также этот праздник еще называют «Возвещение», «Приветствие Марии» и «Зачатие Христа». Считается, что день Благовещения – это начало воплощения в жизнь Божьего замысла.

Что можно делать на Благовещение

На Благовещение желательно посетить церковь. Обратиться к Деве Марии можно с разными просьбами: попросить здоровья, помощи, о прощении грехов или поблагодарить за то, что есть. Считается, что в этот день открываются небеса и Господь услышит просьбу каждого.

Благовещение всегда выпадает на Великий пост. Поэтому для верующих делается послабления – пост не такой строгий, как в другие дни. На праздник разрешается съесть рыбы, добавить в кашу масла и выпить вина.

Традиции и приметы

Считается, что в этот день нужно умываться талой водой – она поможет укрепить здоровье. А еще хозяйки в этот день заготавливали соль. Каждый из членов семьи бросал в мешочек щепотку соли, а потом ее прокаливали на сковородке на огне. Считалось, что такая соль может вылечить от всех болезней, а еще уберет негатив из семьи. Если соль не использовали в течение года – остатки потом сжигали на костре.

В этот день не открывали дверь женщинам – считалось, что если в этот день кому-то в дом постучалась женщина или девушка, то она может оказаться ведьмой.

На Благовещение выпускали на волю птиц. Считалось, что они могут долететь до неба и рассказать Господу и ангелам-хранителям о том, что за год происходило на земле.

Если день был солнечный – считалось, что год будет благополучный, а урожай – богатым. А вот дождь к этому дню обещал хороший урожай рожи, грибов и пшеницы. Если на улице еще не растаял снег – наоборот, ждать хорошего урожая не стоит, но если снега не было, а был только туман или иней – то лето должно было быть также урожайным.

Если из теплых краев вернулись перелетные птицы – лето не за горами. Гром с грозой обещал хороший урожай орехов. Темное и беззвездное небо обещало дефицит яиц.

Наши предки верили, что в день Благовещения нужно призывать весну и прогонять зиму. Для этого разводили большие костры. Таким образом считалось, что огонь «растопит» зиму и после этого придет весна.

Что нельзя делать

В этот день нельзя заниматься рукоделием, работать на земле или в саду, готовить, обижать окружающих, ссориться, ругаться, жениться и отправляться в дальнюю дорогу. Запрещалось даже думать о плохом.

Помимо традиционных запретов на Благовещение также не надевали новую одежду, не ходили в гости, проводили праздник в семейном кругу. Нельзя было давать деньги в долг или выносить что-то из дома. Считалось, что это поможет избежать потери денег или благополучия в будущем.

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