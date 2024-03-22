Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Благовещение Богородицы: новая дата и что нельзя делать

Сегодня 14:47
просмотров

Благовещение Пресвятой Богородицы считается одним из 12 самых важных церковных праздников. Ранее этот день всегда отмечался 7 апреля, но с переходом церкви на новоюлианский календарь дата праздника сместилась.

Новости Днепра про Благовещение Богородицы: новая дата и что нельзя делать

Журналисты dnepr.info узнали, когда теперь будем отмечать праздник, что можно и что нельзя делать в этот день.

Когда отмечаем

Праздник Благовещения теперь будем отмечать 25 марта. Еще в 2023 году верующие отмечали его 7 апреля. Перестановка дат произошла из-за того, что Благовещение наступает за 9 месяцев до Рождества. А раз теперь в Украине Рождество Христово празднуется 25 декабря, то и соответственно дата Благовещения изменилась.

История праздника

Этот день посвящен событиям земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии. На «Благовещение» считается, что Деве Марии явился архангел Гавриил и принес «благую весть» о том, что в она родит Спасителя человечества и что она «Благословенна между женами». Мария хоть и была замужем, но оставалась при этом девственницей. Она не могла понять, как она сможет родить ребенка. Тогда Гавриил сказал, что зачатие будет от Святого Духа.

Новости Днепра про Благовещение Богородицы: новая дата и что нельзя делать

Также этот праздник еще называют «Возвещение», «Приветствие Марии» и «Зачатие Христа». Считается, что день Благовещения – это начало воплощения в жизнь Божьего замысла.

Что можно делать на Благовещение

На Благовещение желательно посетить церковь. Обратиться к Деве Марии можно с разными просьбами: попросить здоровья, помощи, о прощении грехов или поблагодарить за то, что есть. Считается, что в этот день открываются небеса и Господь услышит просьбу каждого.

Новости Днепра про Благовещение Богородицы: новая дата и что нельзя делать

Благовещение всегда выпадает на Великий пост. Поэтому для верующих делается послабления – пост не такой строгий, как в другие дни. На праздник разрешается съесть рыбы, добавить в кашу масла и выпить вина.

Традиции и приметы

Считается, что в этот день нужно умываться талой водой – она поможет укрепить здоровье. А еще хозяйки в этот день заготавливали соль. Каждый из членов семьи бросал в мешочек щепотку соли, а потом ее прокаливали на сковородке на огне. Считалось, что такая соль может вылечить от всех болезней, а еще уберет негатив из семьи. Если соль не использовали в течение года – остатки потом сжигали на костре.

Новости Днепра про Благовещение Богородицы: новая дата и что нельзя делать

В этот день не открывали дверь женщинам – считалось, что если в этот день кому-то в дом постучалась женщина или девушка, то она может оказаться ведьмой.

На Благовещение выпускали на волю птиц. Считалось, что они могут долететь до неба и рассказать Господу  и ангелам-хранителям о том, что за год происходило на земле.

Если день был солнечный – считалось, что год будет благополучный, а урожай – богатым. А вот дождь к этому дню обещал хороший урожай рожи, грибов и пшеницы. Если на улице еще не растаял снег – наоборот, ждать хорошего урожая не стоит, но если снега не было, а был только туман или иней – то лето должно было быть также урожайным.

Если из теплых краев вернулись перелетные птицы – лето не за горами. Гром с грозой обещал хороший урожай орехов. Темное и беззвездное небо обещало дефицит яиц.

Наши предки верили, что в день Благовещения нужно призывать весну и прогонять зиму. Для этого разводили большие костры. Таким образом считалось, что огонь «растопит» зиму и после этого придет весна.

Что нельзя делать

В этот день нельзя заниматься рукоделием,  работать на земле или в саду, готовить, обижать окружающих, ссориться, ругаться, жениться и отправляться в дальнюю дорогу. Запрещалось даже думать о плохом.

 Помимо традиционных запретов на Благовещение также не надевали новую одежду, не ходили в гости, проводили праздник в семейном кругу. Нельзя было давать деньги в долг или выносить что-то из дома. Считалось, что это поможет избежать потери денег или благополучия в будущем.

Читайте также:

Новости Днепра про Благовещение Богородицы: новая дата и что нельзя делатьУкраїнська Новости Днепра про Благовещение Богородицы: новая дата и что нельзя делатьРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре по одному из скверов разлетелись обломки ракет
    Новости Днепра
    Сегодня 13:59
    В Днепре по одному из скверов разлетелись обломки ракет

    Сквер на ж/м Западный весь в обломках ракет.

    В Днепре во время утреннего обстрела потерялись две собаки
    Новости Днепра
    Сегодня 12:56
    В Днепре во время утреннего обстрела потерялись две собаки

    В Днепре из-за мощных взрывов потерялось несколько собак.

    Из горящей квартиры в Днепре спасли двух человек и кота
    Новости Днепра
    Сегодня 12:26
    Из горящей квартиры в Днепре спасли двух человек и кота

    В Днепре утром из горящей квартиры спасли людей.

    Когда жителям правого берега Днепра смогут вернуть воду
    Новости Днепра
    Сегодня 11:39
    Когда жителям правого берега Днепра смогут вернуть воду

    Нагорная часть Днепра и пригорода без воды.

    Последние новости

    После атаки на ДнепроГЭС в реку Днепр вытекли нефтепродукты
    После атаки на ДнепроГЭС в реку Днепр вытекли нефтепродукты

    После ракетного удара по гидроэлектростанции Днепровской ГЭС в Запорожье произошла масштабная утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

    Сегодня 14:34
    3
    просмотров
    В Днепре по одному из скверов разлетелись обломки ракет
    В Днепре по одному из скверов разлетелись обломки ракет

    Сквер на ж/м Западный весь в обломках ракет.

    Сегодня 13:59
    4
    просмотров
    В Днепре во время утреннего обстрела потерялись две собаки
    В Днепре во время утреннего обстрела потерялись две собаки

    В Днепре из-за мощных взрывов потерялось несколько собак.

    Сегодня 12:56
    5
    просмотров
    Из горящей квартиры в Днепре спасли двух человек и кота
    Из горящей квартиры в Днепре спасли двух человек и кота

    В Днепре утром из горящей квартиры спасли людей.

    Сегодня 12:26
    5
    просмотров
    Когда жителям правого берега Днепра смогут вернуть воду
    Когда жителям правого берега Днепра смогут вернуть воду

    Нагорная часть Днепра и пригорода без воды.

    Сегодня 11:39
    14
    просмотров
    Стало известно, сколько ракет и дронов удалось сбить над Днепром и областью
    Стало известно, сколько ракет и дронов удалось сбить над Днепром и областью

    Днепр и область в ночь на 22 марта отбивали воздушное нападение.

    Сегодня 11:11
    11
    просмотров
    В городе на Днепропетровщине школьников отправили на дистанцию из-за ночной атаки
    В городе на Днепропетровщине школьников отправили на дистанцию из-за ночной атаки

    В Каменском на Днепропетровщине школьников отправили на дистанционку.

    Сегодня 10:29
    6
    просмотров
    В Днепре обесточены некоторые подстанции: изменения в работе электротранспорта
    В Днепре обесточены некоторые подстанции: изменения в работе электротранспорта

    Важная информация!

    Сегодня 08:49
    7
    просмотров
    Из-за вражеской атаки часть Каменского и Павлограда обесточены
    Из-за вражеской атаки часть Каменского и Павлограда обесточены

    Утро на Днепропетровщине началось с тревоги и взрывов.

    Сегодня 07:12
    6
    просмотров
    В Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры: введены графики аварийных отключений
    В Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры: введены графики аварийных отключений

    Утро на Днепропетровщине началось с тревоги и взрывов.

    Сегодня 06:39
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх