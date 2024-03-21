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Необычные факты о проспекте Науки в Днепре: рельсы посреди дороги и «Гульбище Средней улицы»

Сегодня 15:02
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В этом году проспект Гагарина получил новое «имя» и стал проспектом Науки. Первые здания на этой территории стали появляться в начале прошлого века.

Новости Днепра про Необычные факты о проспекте Науки в Днепре: рельсы посреди дороги и «Гульбище Средней улицы»

Журналисты dnepr.info собрали самые интересные факты об этом районе Днепра.

Согласно первым генеральным планам города, от Соборной горы должна была отходить дорога под названием «Гульбище Средней улицы» — эта дорога должна была проходить по старинному степному казацкому пути на Сичь. Но развитие территория получила только в XIX веке.

Первое название улицы Лагерная, поскольку на ней размещались казармы полков. Здания были построены в конце 1880-х годов.

Улица застраивалась очень медленно из-за проблем с водоснабжением. К началу ХХ века застройка дошла только до нынешней Телевизионной улицы. После начинались городские окраины.

Новости Днепра про Необычные факты о проспекте Науки в Днепре: рельсы посреди дороги и «Гульбище Средней улицы»

В 1930-х годах на Лагерной стали появляться здания вузов. Застройка того времени дошла до бывшей улицы Казакова. До этого на  месте «Металла» и Химико-технологического университета был большой рынок-ярмарка.

Строительство жилых домов на улице стартовало только в 1959 году.

В 1931 году на улице Лагерной появился Ботанический сад.

Некоторое время район жилых домов назывался «Вузовский» но название не прижилось. «Звание» проспекта улица получила только в 1961 году.

В 1900-х годах на проспекте проходила ветка трамвая, но ходил он там всего пару лет. Также во время строительства здания ДИИТа железная дорога была проложена там, где сегодня проходит зеленая зона между автодорогой. Она поворачивала у «синего» корпуса ДНУ и «заходила» на территорию вуза.

Новости Днепра про Необычные факты о проспекте Науки в Днепре: рельсы посреди дороги и «Гульбище Средней улицы»

Первый корпус ДНУ был построен в 1970-х годах. На то время он был настоящей высоткой – здание на 13 этажей эффектно выделялось среди пятиэтажных «хрущевок».

Новости Днепра про Необычные факты о проспекте Науки в Днепре: рельсы посреди дороги и «Гульбище Средней улицы»

Ресторан «Старая башня» был открыт в 1975 году. До этого на его месте находилась водонапорная башня, обеспечивающая водой жителей городских дач. Ресторан закрылся в середине 2000-х годов. С тех пор здание пустует.

Там, где сегодня находятся жилые дома, торговый центр и ресторан быстрого питания были частные дома дачников. Территория за кругом в 1960-х годах была чертой города.

фото: блог А. Костюка

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Новости Днепра про Необычные факты о проспекте Науки в Днепре: рельсы посреди дороги и «Гульбище Средней улицы»Українська Новости Днепра про Необычные факты о проспекте Науки в Днепре: рельсы посреди дороги и «Гульбище Средней улицы»Русский

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