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Как в 1990-х выглядели рынки Днепра: их уже не существует (ФОТО)

Сегодня 13:08
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В конце 1990-х годов в Днепре работало намного больше рынков, чем сейчас. Находились они в совсем неприспособленных для этого местах – на стадионе, в центре города, у театров. Купить там можно было все, что угодно – от еды до одежды.

Журналисты dnepr.info  решили вспомнить, как выглядели рынки Днепра в 1990-х годах.

Книжный рынок

Работать он начал в начале 1990-х годов. Первые продавцы раскладывали свой товар на лавочках и земле – павильонов для специализированной продажи не было. Торговля была стихийной. Позже стали торговать в палатках. Крытые павильоны появились только в 2010 году.

Новости Днепра про Как в 1990-х выглядели рынки Днепра: их уже не существует (ФОТО)

Раньше книжный рынок в Днепре был очень популярным местом. Сюда приходили не только за покупками, но и пообщаться. А купить тут можно было все что угодно – от учебников до специализированной литературы, ассортимент был большой. Сейчас на рынке нет ажиотажа, продавцов мало.

Металлург

Вещевой рынок «Металлург» начал свою работу в конце 1990-х годов. Тут работало около 700 человек: продавали одежду, обувь, белье, бытовые и другие, необходимые для дома товары. Находился рынок на одноименном стадионе. Особенный ажиотаж был на рынке в выходные. За одеждой из Польши или Турции сюда съезжалось полгорода.

Новости Днепра про Как в 1990-х выглядели рынки Днепра: их уже не существует (ФОТО)

Продавцы торговали в палатках или стоя под яркими большими пляжными зонтиками. В начале 2000-х продавцов «переселили», а стадион реконструировали.

Новости Днепра про Как в 1990-х выглядели рынки Днепра: их уже не существует (ФОТО)

Рынок на Европейской

Рынок на современной Европейской площади начал свою работу в начале 1990-х годов. Продавцы заполонили товаром все пространство площади и большую часть территории у ЦУМа, товар раскладывали даже на знаменитом фонтане. Продавали все: от одежды до жареных пирожков и селедки в бочках. Место было грязное и шумное.

Новости Днепра про Как в 1990-х выглядели рынки Днепра: их уже не существует (ФОТО)

Помимо торговцев у ЦУМа регулярно выступали уличные музыканты. Все звуки музыки, проходящего мимо трамвая и отголоски разговоров продавцов с покупателями сливались в один большой постоянный гул.

Новости Днепра про Как в 1990-х выглядели рынки Днепра: их уже не существует (ФОТО)

В начале 2000-х рынок перестал существовать, а улица, где он находился превратилась в Европейскую площадь. Правда на территории у ЦУМа это почти никак не отразилось. Тут по прежнему торговали квасом и пирожками, играли музыканты.

Новости Днепра про Как в 1990-х выглядели рынки Днепра: их уже не существует (ФОТО)

Чуть позже у фонтана открылось небольшое кафе со столиками под пляжными зонтиками. Но проработало оно недолго.

Новости Днепра про Как в 1990-х выглядели рынки Днепра: их уже не существует (ФОТО)

фото В. Рязанов,Ю В. Костяев, группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»

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Новости Днепра про Как в 1990-х выглядели рынки Днепра: их уже не существует (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как в 1990-х выглядели рынки Днепра: их уже не существует (ФОТО)Русский

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