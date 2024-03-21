Кто еще кроме семейного врача может выписать направление на обследование и как его получить: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, у каких врачей можно получить направление на бесплатные процедуры или анализы.
Как отмечают в пресс-службе НСЗУ, Е-направление может выписать как семейный врач, так и профильный специалист. Последний может выдать направление как на прохождение медпроцедур, так и для посещения другого врача для уточнения диагноза.
Семейный врач не может выдавать направление на обследование, которые назначил профильный специалист. Поэтому отправлять пациента за направлением на анализы, МРТ или флюорографию он не имеет права.
Если профильный специалист отказывается выписывать электронное направление на те обследования, которые он сам и назначил или отправляет пациента за направлением к семейному врачу – то больной в праве обратиться к руководителю медицинского учреждения или пожаловаться на «горячую» линию НСЗУ по номеру 16-77.
Выписать электронный рецепт на медпрепараты в рамках программы «Доступні ліки» может как семейный врач, так и узкопрофильный специалист.
Без направления пациент может обратиться к гинекологу, психиатру, стоматологу, наркологу, фтизиатра. Также больной может обратиться к своему лечащему профильному врачу без направления от семейного доктора.
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