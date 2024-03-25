Як виглядав парк Шевченка без набережної: причал біля берега та пагорби зі стежками (ФОТО)

Важко уявити собі Дніпро без моста на Монастирський острів та без набережної. Проте, майже до 1960-х років у парку не було мосту, дістатися острова можна було лише на човні, а набережна з'явилася лише на початку 1970-х.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав парк Шевченка без мосту та без набережної.

Плани будівництва набережної в Дніпрі з’явилися ще в 1930-х роках, але їх реалізації завадила Друга світова війна. Проектування вдалося розпочати лише на початку 1960-х років. До цього прохід до річки для мешканців міста був фактично закритий: на одній частині берега були склади, інша частина була скелястою, з величезним кам’яними брилами. Між ними до води можна було спуститися тільки невеликими протоптаними іншими стежками.

Та одне з місць, де можна було безпечно спуститися до води – був парк Шевченка. Тут був відносно пологий спуск до води.

У 1950-х роках, поки не було збудовано набережну, зі сторони річки був причал і проводилися змагання з греблі.

Міст від парку Шевченка на Монастирський острів був збудований у середині 1950-х років. До цього з острова на «материк» переправлялися човнами. Але до того, як була побудована ДніпроГЕС між островом і парком, проходила архієрейська протока і в дні, коли була суха і ясна погода протока мелела і можна було по річці дійти до острова.

фото: С. Грицаєнко, група «Історія у фотографіях: Катеринослав-Дніпропетровськ»

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