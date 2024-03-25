Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як виглядав парк Шевченка без набережної: причал біля берега та пагорби зі стежками (ФОТО)

Як виглядав парк Шевченка без набережної: причал біля берега та пагорби зі стежками (ФОТО)

Сьогодні 17:19
просмотров

Важко уявити собі Дніпро без моста на Монастирський острів та без набережної. Проте, майже до 1960-х років у парку не було мосту, дістатися острова можна було лише на човні, а набережна з'явилася лише на початку 1970-х.

Новости Днепра про Як виглядав парк Шевченка без набережної: причал біля берега та пагорби зі стежками (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав парк Шевченка без мосту та без набережної.

Плани будівництва набережної в Дніпрі з’явилися ще в 1930-х роках, але їх реалізації завадила Друга світова війна. Проектування вдалося розпочати лише на початку 1960-х років. До цього прохід до річки для мешканців міста був фактично закритий: на одній частині берега були склади, інша частина була скелястою, з величезним кам’яними брилами. Між ними до води можна було спуститися тільки невеликими протоптаними іншими стежками.

Та одне з місць, де можна було безпечно спуститися до води – був парк Шевченка. Тут був відносно пологий спуск до води.

У 1950-х роках, поки не було збудовано набережну, зі сторони річки  був причал і проводилися змагання з греблі.

Міст від парку Шевченка на Монастирський острів був збудований у середині 1950-х років. До цього з острова на «материк» переправлялися човнами. Але до того, як була побудована ДніпроГЕС між островом і парком, проходила архієрейська протока і в дні, коли була суха і ясна погода протока мелела і можна було по річці дійти до острова.

фото: С. Грицаєнко, група «Історія у фотографіях: Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

Читайте також:

Новости Днепра про Як виглядав парк Шевченка без набережної: причал біля берега та пагорби зі стежками (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядав парк Шевченка без набережної: причал біля берега та пагорби зі стежками (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі ворони зацькували домашнього папугу, який загубився
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:17
    У Дніпрі ворони зацькували домашнього папугу, який загубився

    Домашній птах потрапивши в дику природу, отримав на горіхи від…

    У Дніпрі викрили посадовців, які наживалися на літньому відпочинку дітей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:24
    У Дніпрі викрили посадовців, які наживалися на літньому відпочинку дітей

    У Дніпрі оголосили про підозру посадовцям міськради, які наживалися на…

    Плавці з Дніпра вибороли 26 медалей на чемпіонаті України: з них 10 – “золоті”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:48
    Плавці з Дніпра вибороли 26 медалей на чемпіонаті України: з них 10 – “золоті”

    Вітаємо!

    У Дніпрі під час останнього обстрілу постраждав храм УПЦ МП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:46
    У Дніпрі під час останнього обстрілу постраждав храм УПЦ МП

    У Дніпрі під час обстрілу постраждав храм.

    Наверх