Як пенсіонеру у Дніпрі змінити виплатні реквізити для отримання пенсії, не виходячи з дому: інструкція

Журналісти dnepr.info дізнались, що для цього потрібно зробити.
Спосіб отримання виплати – на картку банку чи поштовому відділенні пенсіонер обирає самостійно.
Якщо це банківська карта, то до рахунку у Пенсійного фонду України є певні вимоги. Він має бути відкритим в уповноваженому банку, призначатися лише для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат.
Подати заяву на зміну виплатних реквізитів можна онлайн. Для цього потрібно зайти в особистий кабінет на сайті ПФУ, у розділі «Про пенсійне забезпечення» потрібно натиснути пункт «Внесення змін до пенсійної справи» та обрати: «Заява на зміну виплатних реквізитів».
Після його заповнення до заяви необхідно додати скан-копії паспорта заявника, ІПН, вказати реквізити нового банківського рахунку. Він має бути вказаний у форматі IBAN і складатися з 29 цифр та літер.
Після цього необхідно перевірити всі дані, оформити заяву, підписати її за допомогою електронного підпису або «Дія. Підпис», а потім натиснути «Надіслати до ПФУ».
Копії сканованих документів повинні бути кольоровими, формат файлу: JPG, JPEG, PDF, а розмір кожного документа не повинен бути більше 1 Мб. Відсканований документ слід назвати відповідно до того, що в цьому документі знаходиться. Наприклад, якщо це копія паспорта, то назвати документ потрібно «паспорт».
Читайте також:
Автор:
Дніпрянин скористався тим, що двері до офісу були відчиненими.
У Дніпрі поностальгували за часом, коли Монастирський острів був Комсомольським.
У Кам'янському затримали ґвалтівника 16-річної дівчини.
Новий мурал от-от з'явиться в центрі Дніпра.