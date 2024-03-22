Як пенсіонеру у Дніпрі змінити виплатні реквізити для отримання пенсії, не виходячи з дому: інструкція

Якщо пенсіонер у Дніпрі вирішив змінити банк, у якому він отримує пенсію, або номер картки, на яку вона приходить або вирішив отримувати виплати не на пошті, а на картку банку – він повинен повідомити про це Пенсійний фонд. Це допоможе своєчасно отримувати виплати.



Журналісти dnepr.info дізнались, що для цього потрібно зробити.

Який має бути рахунок

Спосіб отримання виплати – на картку банку чи поштовому відділенні пенсіонер обирає самостійно.

Якщо це банківська карта, то до рахунку у Пенсійного фонду України є певні вимоги. Він має бути відкритим в уповноваженому банку, призначатися лише для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат.

Як подати заяву онлайн

Подати заяву на зміну виплатних реквізитів можна онлайн. Для цього потрібно зайти в особистий кабінет на сайті ПФУ, у розділі «Про пенсійне забезпечення» потрібно натиснути пункт «Внесення змін до пенсійної справи» та обрати: «Заява на зміну виплатних реквізитів».

Після його заповнення до заяви необхідно додати скан-копії паспорта заявника, ІПН, вказати реквізити нового банківського рахунку. Він має бути вказаний у форматі IBAN і складатися з 29 цифр та літер.

Після цього необхідно перевірити всі дані, оформити заяву, підписати її за допомогою електронного підпису або «Дія. Підпис», а потім натиснути «Надіслати до ПФУ».

Вимоги до документів

Копії сканованих документів повинні бути кольоровими, формат файлу: JPG, JPEG, PDF, а розмір кожного документа не повинен бути більше 1 Мб. Відсканований документ слід назвати відповідно до того, що в цьому документі знаходиться. Наприклад, якщо це копія паспорта, то назвати документ потрібно «паспорт».

Читайте також:

Українська Русский

Автор: