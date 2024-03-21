Незвичайні факти про проспект Науки у Дніпрі: рейки посеред дороги та «Гульбище Середньої вулиці»

Цього року проспект Гагаріна отримав нове ім'я і став проспектом Науки. Перші будинки на цій території стали з'являтися на початку минулого століття.

Журналісти dnepr.info зібрали найцікавіші факти про цей район Дніпра.

Згідно з першими генеральними планами міста, від Соборної гори мала відходити дорога під назвою «Гульбище Середньої вулиці» – ця дорога мала проходити старовинним степовим козацьким шляхом на Січ. Але розвиток територія отримала лише у ХІХ столітті.

Перша назва вулиці Лагерна, оскільки на ній розміщувалися казарми полків. Будівлі були збудовані наприкінці 1880-х років.

Вулиця забудовувалась дуже повільно через проблеми з водопостачанням. На початку ХХ століття забудова дійшла лише нинішньої Телевізійної вулиці. Після цього починалися міські околиці.

У 1930-х роках на Лагерній почали з’являтися будівлі вузів. За часи Катеринослава на цьому місці був ринок і проводились ярмарки.

1931 року на вулиці Лагерній з’явився Ботанічний сад.

У 1940-1950-х роках забудова району дійшла до колишньої вулиці Казакова.

Будівництво житлових будинків на вулиці стартувало лише 1959 року.

Деякий час район житлових будинків називався «Вузівський», але назва не прижилася. «Звання» проспекту вулиця отримала лише 1961 року.

У 1900-х роках на проспекті проходила гілка трамвая, але ходив він там лише кілька років. Також під час будівництва будівлі ДІІТу залізниця була прокладена там, де сьогодні проходить зелена зона між автошляхом. Вона повертала біля «синього» корпусу ДНУ та «заходила» на територію вишу.

Перший корпус ДНУ було збудовано у 1970-х роках. На той час він був справжньою висоткою – будинок на 13 поверхів ефектно виділявся серед п’ятиповерхових «хрущовок».

Ресторан «Стара вежа» було відкрито 1975 року. До цього на його місці знаходилася водонапірна вежа, яка забезпечувала водою мешканців міських дач. Ресторан закрився у середині 2000-х років. З того часу будівля стоїть порожня.

Там, де сьогодні знаходяться житлові будинки, торговий центр та ресторан швидкого харчування, були приватні будинки дачників. Територія за колом на Підстанції у 1960-х роках була межею міста.

фото: блог А. Костюка

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