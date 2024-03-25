Історичну будівлю у Дніпрі продають за 39 млн грн: як вона виглядає і що там було (ФОТО)

У Дніпрі продают старовинную будівлю, якій вже більше 150 років. Знаходиться вона в історичному центрі міста. Багато років тут був комунальний заклад, а нині – квартирують підприємці.

Журналісти dnepr.info дізнались історію будинку та скільки за нього хочуть виручити.

Будівля на вулиці Левка Лук’яненка (колишня Жуковського) була збудована у 1880-х роках. Тоді це була престижна, центральна частина міста. Фасад будівлі виконаний у стилі еклектики, будували його з катеринославської цегли, з ліпниною на фасаді. Справжній колір будівлі червоний. Швидше за все, будинок звели як прибутковий, тут можна було орендувати кімнату або невелику квартиру.

Будівля пережила Другу світову війну і навіть майже не постраждала. Після звільнення Дніпра тут хотіли зробити комунальні квартири, але передумали та облаштували жіночу консультацію одного з пологових будинків. Медики «квартували» у старовинній будівлі до початку 2000-х років, після чого переїхали до іншого приміщення, а у будівлі розпочала роботу приватна фірма.

Наразі будівля розпланована за кабінетною системою. У ній 1,5 поверхи – перший та цокольний. Виручити за дім хочуть 39,3 млн. грн. У приміщенні 20 кімнат. Загальна площа 468 кв м, з них цокольний поверх займає 201 кв м.

Будівля знаходиться на ділянці 8,7 соток землі. Внутрішній стан – офісний ремонт. У будинку є усі комунікації від газу до електрики.

фото: О. Волок.

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