Как пенсионеру Днепре изменить выплатные реквизиты для получения пенсии, не выходя из дома: инструкция

Если пенсионер в Днепре решил изменить банк, в котором он получает пенсию, либо номер карточки, на которую она приходит или же решил получать выплаты не на почте, а на карту банка – он должен уведомить об этом Пенсионный фонд. Это поможет своевременно получать выплаты.



Журналисты Журналисты dnepr.info узнали, что для этого нужно сделать.

Какой должен быть счет

Способ получения выплаты – на карту банка или в почтовом отделении пенсионер выбирает самостоятельно.

Если это банковская карта, то с чету у Пенсионного фонда Украины есть определенные требования. Он должен быть открытым в уполномоченном банке, предназначаться только для зачисления пенсионных и других социальных выплат.

Как подать заявление онлайн

Подать заявление для изменения выплатных реквизитов можно онлайн. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте ПФУ, в разделе «О пенсионном обеспечении» нужно нажать пункт «Внесение изменение в пенсионное дело» и выбрать: «Заявление на изменение выплатных реквизитов».

После его заполнения к заявлению необходимо добавить скан-копии паспорта заявителя, ИНН, указать реквизиты нового банковского счета. Он должен быть указан в формате IBAN и состоять из 29 цифр и букв.

После этого необходимо проверить все данные, оформить заявление, подписать его с помощью электронной подписи или «Дія. Підпис», а потом нажать «Отправить в ПФУ».

Требования к документам

Копии сканированных документов должны быть цветными, формат файла JPG, JPEG, PDF и при этом размер каждого документа не должен быть более 1 Мб. Отсканированный документ необходимо назвать в соответствии с тем, что в этом документе находится. Например, если это копия паспорта, то назвать документ необходимо «паспорт».