Как пенсионеру Днепре изменить выплатные реквизиты для получения пенсии, не выходя из дома: инструкция

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В Днепре поностальгировали по временам, когда Монастырский остров был Комсомольским.
Снова проверяли, не заминирован ли один из популярных торговых центров.
В Каменском задержали насильника 16-летней девушки.
Новый мурал вот-вот появится в центре Днепра.
В Днепре поностальгировали по временам, когда Монастырский остров был Комсомольским.
Энергетики частично восстановили мощности Днепровской ГЭС, атакованной сегодня восемью ракетами.
Снова проверяли, не заминирован ли один из популярных торговых центров.
В Каменском задержали насильника 16-летней девушки.
Новый мурал вот-вот появится в центре Днепра.
Благовещение Пресвятой Богородицы считается одним из 12 самых важных церковных праздников. Ранее этот день всегда отмечался 7 апреля, но с переходом церкви на новоюлианский календарь дата праздника сместилась.
Мы собрали всю информацию, которая есть на сегодня!
После ракетного удара по гидроэлектростанции Днепровской ГЭС в Запорожье произошла масштабная утечка нефтепродуктов в реку Днепр.
Сквер на ж/м Западный весь в обломках ракет.
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