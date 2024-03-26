История футбола в Екатеринославе: когда появился та как раньше назывался ФК «Днепр»

Футбол в Екатеринослав «привезли» иностранные специалисты, работающие по приглашению на промышленных заводах города. В свободное от работы время они гоняли мяч.

В 1908 году в Екатеринославе было создано спортивное общество «Сокол». Оно организовывало любительские матчи футбольных команд. Игра в то время была еще довольно диковинной для наших широт, играли и любили ее не все. Но спустя несколько лет все изменилось и уже в 1914 году в городе насчитывалось несколько футбольных команд: «Тритон», «Спарта», «Орленок».

В основном в составе команд были студенты местных вузов, гимназий и училищ. В 1916 году была организована футбольная лига, а одной из самых популярных команд была «Алькор». Ее основу составляли рабочие Брянского завода.

Первые игры проводились во дворе –стадионе Второго реального училища Екатеринослава, которое находилось на нынешнем проспекте Леси Украинки. На поляне-стадионе было несколько деревянных трибун, два деревянных сарайчика играли роль раздевалок, а билет на игру можно было купить в специальной будке.

В связи с Первой мировой войной чемпионат по футболу временно не проводился, а команды прекратили свое существование.

Уже к 1920 году игра в футбол стала настолько популярной, что мяч гоняли не только взрослые на поле, но и дети во дворах. Также футбол стал популярным и среди представителей местного политикума и богатых людей города. Свои футбольные команды были у Английского и Коммерческого клуба.

В 1923 году чемпионат по футболу стал проводится снова. Самой популярной и успешной командой города стала команда «Петровец» — она представляла Днепропетровский металлургический завод, состояла она из «выпускников» команды «Алькор». В 1936 году команда была переименована в «Сталь», а в 1949 году – в «Металлург». После 1961 года клуб перешел под юрисдикцию Южного машиностроительного завода и был переименован в «Днепр».

фото: блог А. Костюка.

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