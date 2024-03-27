Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Копія музею Каїра та незвичайна башня: що знаходилося у різні часи у верхній частині проспекта Яворницького (ФОТО)

Копія музею Каїра та незвичайна башня: що знаходилося у різні часи у верхній частині проспекта Яворницького (ФОТО)

Сьогодні 15:22
просмотров

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Першовчителів слов'янських Кирила та Мефодія одна з найстаріших у місті. Заснована ще в Катеринославі 190 років тому вона кілька разів закривалася та знову відкривалася.

Новости Днепра про Копія музею Каїра та незвичайна башня: що знаходилося у різні часи у верхній частині проспекта Яворницького (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися історію книгосховища.

З 1988 року відділи обласної бібліотеки знаходяться у корпусі історичного музею. Цей корпус почали будувати 1915 року. До цього часу вже було зведено головний корпус історичного музею та знесено водонапірну вежу.

Новости Днепра про Копія музею Каїра та незвичайна башня: що знаходилося у різні часи у верхній частині проспекта Яворницького (ФОТО)

#image_title

Місця на Соборній площі було багато, і його вирішили використати для будівництва міських громадських установ.

Новости Днепра про Копія музею Каїра та незвичайна башня: що знаходилося у різні часи у верхній частині проспекта Яворницького (ФОТО)

Спочатку будівля майбутнього музею-бібліотеки була двоповерховою і була практично повною копією музею в Каїрі. Але фінансування будівництва то припинялося, то поновлювалося.

Новости Днепра про Копія музею Каїра та незвичайна башня: що знаходилося у різні часи у верхній частині проспекта Яворницького (ФОТО)

У підсумку 1939 року проект вирішили доповнити ще одним поверхом, переробити фасад і провести перепланування. Проте добудували будівлю вже в роки окупації. У ході боїв за місто вона вигоріла і потім була відновлена.

Новости Днепра про Копія музею Каїра та незвичайна башня: що знаходилося у різні часи у верхній частині проспекта Яворницького (ФОТО)

Бібліотека вважається однією з найстаріших установ нашого міста. Заснована у 1834 році, перші роки знаходиласьу Будинку дворянського зібрання – нинішньому Палаці студентів та називалася «Губернська публічна бібліотека». На той час у місті не було книгарень, не виходили газети. Але пропрацювала бібліотека не довго – у 1839 році в будівлі сталася пожежа та всі книги згоріли. Відновити будівлю та фонд вдалося лише до 1843 року. Але знову книгосховище пропрацювало не довго – 1851 року за розпорядженням губернатора вона була закрита.

Новости Днепра про Копія музею Каїра та незвичайна башня: що знаходилося у різні часи у верхній частині проспекта Яворницького (ФОТО)

Понад 20 років місцева бібліотека існувала у приватній книгарні. Там зберігалися вцілілі книги, плюс власник магазину власним коштом і за пожертвування всіляко намагався поповнити фонд.

Чергове відкриття її відбулося 1889 року, але на той момент бібліотека вже набула офіційного статусу. За перші 20 років існування її у такому вигляді фонд бібліотеки збільшився на десятки тисяч книг, а за рік її відвідувало понад 50 тис мешканців міста.

Але незважаючи на таку популярність серед місцевого населення, бібліотека не мала свого постійного місця проживання. Спочатку вона знаходилася в будівлі, де розташовувався і комерційний банк Катеринослава на сучасній вулиці Мономаха, 1925 року – переїхала до будівлі на перехресті центрального проспекту та вулиці Вернадського.

Під час визволення Дніпра у 1943 році приміщення бібліотеки разом із книгами згоріло. У вогні зникло понад 650 тис книг та близько 300 підшивок періодичних видань. Потім іі відновлювали декілька років і нині у фондах закладу зберігається майже 2,7 млн періодичних видань.

Читайте також:

 

Новости Днепра про Копія музею Каїра та незвичайна башня: що знаходилося у різні часи у верхній частині проспекта Яворницького (ФОТО)Українська Новости Днепра про Копія музею Каїра та незвичайна башня: що знаходилося у різні часи у верхній частині проспекта Яворницького (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Нікополі внаслідок обстрілу загинув чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:01
    У Нікополі внаслідок обстрілу загинув чоловік

    У Нікополі на Дніпропетровщині росіяни вбили чоловіка.

    Одягатимуть пам’ятник Шевченку: у Дніпрі виготовили гігантський вишитий “кожушок”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:17
    Одягатимуть пам’ятник Шевченку: у Дніпрі виготовили гігантський вишитий “кожушок”

    У Дніпрі встановили новий національний рекорд.

    Смертельна бійка біля вокзалу у Дніпрі: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:10
    Смертельна бійка біля вокзалу у Дніпрі: коментар поліції

    Зловмисника затримали одразу після скоєння злочину.

    У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль: що кажуть у поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:47
    У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль: що кажуть у поліції

    Причетні особи встановлюються.

    Наверх