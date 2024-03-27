Копія музею Каїра та незвичайна башня: що знаходилося у різні часи у верхній частині проспекта Яворницького (ФОТО)

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Першовчителів слов'янських Кирила та Мефодія одна з найстаріших у місті. Заснована ще в Катеринославі 190 років тому вона кілька разів закривалася та знову відкривалася.

Журналісти dnepr.info дізналися історію книгосховища.

З 1988 року відділи обласної бібліотеки знаходяться у корпусі історичного музею. Цей корпус почали будувати 1915 року. До цього часу вже було зведено головний корпус історичного музею та знесено водонапірну вежу.

Місця на Соборній площі було багато, і його вирішили використати для будівництва міських громадських установ.

Спочатку будівля майбутнього музею-бібліотеки була двоповерховою і була практично повною копією музею в Каїрі. Але фінансування будівництва то припинялося, то поновлювалося.

У підсумку 1939 року проект вирішили доповнити ще одним поверхом, переробити фасад і провести перепланування. Проте добудували будівлю вже в роки окупації. У ході боїв за місто вона вигоріла і потім була відновлена.

Бібліотека вважається однією з найстаріших установ нашого міста. Заснована у 1834 році, перші роки знаходиласьу Будинку дворянського зібрання – нинішньому Палаці студентів та називалася «Губернська публічна бібліотека». На той час у місті не було книгарень, не виходили газети. Але пропрацювала бібліотека не довго – у 1839 році в будівлі сталася пожежа та всі книги згоріли. Відновити будівлю та фонд вдалося лише до 1843 року. Але знову книгосховище пропрацювало не довго – 1851 року за розпорядженням губернатора вона була закрита.

Понад 20 років місцева бібліотека існувала у приватній книгарні. Там зберігалися вцілілі книги, плюс власник магазину власним коштом і за пожертвування всіляко намагався поповнити фонд.

Чергове відкриття її відбулося 1889 року, але на той момент бібліотека вже набула офіційного статусу. За перші 20 років існування її у такому вигляді фонд бібліотеки збільшився на десятки тисяч книг, а за рік її відвідувало понад 50 тис мешканців міста.

Але незважаючи на таку популярність серед місцевого населення, бібліотека не мала свого постійного місця проживання. Спочатку вона знаходилася в будівлі, де розташовувався і комерційний банк Катеринослава на сучасній вулиці Мономаха, 1925 року – переїхала до будівлі на перехресті центрального проспекту та вулиці Вернадського.

Під час визволення Дніпра у 1943 році приміщення бібліотеки разом із книгами згоріло. У вогні зникло понад 650 тис книг та близько 300 підшивок періодичних видань. Потім іі відновлювали декілька років і нині у фондах закладу зберігається майже 2,7 млн періодичних видань.

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