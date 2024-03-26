Історія футболу у Катеринославі: коли зявився та як раніше називався ФК «Дніпро»

Футбол до Катеринослава «привезли» іноземні фахівці, які працювали на запрошення на промислових заводах міста. У вільний час вони ганяли м'яч.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію розвитку місцевого футбольного клубу.

1908 року в Катеринославі було створено спортивне товариство «Сокіл». Воно організовувало аматорські матчі футбольних команд. Гра на той час була ще досить дивною та незвичною для наших широт, грали та любили її не всі. Але через кілька років усе змінилося і вже 1914 року в місті налічувалося кілька футбольних команд: «Тритон», «Спарта», «Орлятко». Здебільшого у складі команд були студенти місцевих вузів, гімназій та училищ. У 1916 році була організована футбольна ліга, а однією з найпопулярніших команд була «Алькор». Її основу склали робітники Брянського заводу.

Перші ігри проводилися на подвір’ї – стадіоні Другого реального училища Катеринослава, яке знаходилось на нинішньому проспекті Лесі Українки. На галявині-стадіоні було кілька дерев’яних трибун, два дерев’яні сарайчики грали роль роздягалень, а квиток на гру можна було купити у спеціальній будці.

У зв’язку з Першою світовою війною чемпіонат із футболу тимчасово не проводився, а команди припинили своє існування.

Вже до 1920 року гра у футбол стала настільки популярною, що м’яч ганяли не лише дорослі на полі, а й діти у дворах. Також футбол став популярним і серед представників місцевого політикуму та багатих людей міста. Свої футбольні команди мали Англійський і Комерційний клуб.

У 1923 році чемпіонат з футболу став проводиться знову. Найпопулярнішою та найуспішнішою командою міста стала команда «Петровець» – вона представляла Дніпропетровський металургійний завод, складалася вона з «випускників» команди «Алькор». У 1936 році команда була перейменована на «Сталь», а в 1949 році – на «Металург». Після 1961 клуб перейшов під юрисдикцію Південного машинобудівного заводу і був перейменований в «Дніпро».

фото: блог А. Костюка.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: