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  • Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)

Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:35
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Более 30 лет назад в одной из балок Днепра изготавливали удивительные хрустальные изделия и стеклянные витражи. Часть из них до сих пор можно увидеть, прогуливаясь по разным общественным учреждениям и магазинам Днепра. Часть уже канула в Лету и посмотреть на работу одной из самых известных стекольных фабрик Днепра можно только на фото.

Новости Днепра про Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, что изготавливали на предприятии.

В Днепре насчитывается несколько десятков балок. Во многих из них живут люди, а в некоторых даже были заводы. Так, во времена Екатеринослава в основном в балках находились кирпичные заводы, сейчас все они закрыты.  

После Второй мировой войны в Аптекарской балке на месте одного из кирпичных заводов была открыта фабрика по производству стекла. Предприятие специализировалось на выпуске банок, и стеклянных частей для керосиновых ламп, а позже перешла к выпуску хрустальных изделий и витражей.

Салатницы, вазы, рюмки, бокалы и многие другие их изделия можно до сих пор найти на антресолях в домах многих жителей Днепра.

Но мало кто знает, что помимо хрустальных изделий для бытовых потребителей на фабрике выпускались стеклянные изделия огромных размеров, которые украшали улицы и общественные заведения города.

Так, например, верхняя часть градусника, что долгое время стоял на центральном проспекте города была изготовлена на  хрустальной фабрике.

Новости Днепра про Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)

Там же была сделана люстра, висевшая в кинотеатре «Салют».

Новости Днепра про Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)

Та, что украшала ресторан «Старая Башня».

Новости Днепра про Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)

С фабрики «вышли» витражи для ЦУМа и многих лечебных заведений.

Новости Днепра про Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)

Пик расцвета предприятия пришелся на 1960-1980-е года. Но со временем спрос на изделия завода стал падать, его закрыли и сейчас фабрика не работает.

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Новости Днепра про Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)Русский

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