Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, что изготавливали на предприятии.
В Днепре насчитывается несколько десятков балок. Во многих из них живут люди, а в некоторых даже были заводы. Так, во времена Екатеринослава в основном в балках находились кирпичные заводы, сейчас все они закрыты.
После Второй мировой войны в Аптекарской балке на месте одного из кирпичных заводов была открыта фабрика по производству стекла. Предприятие специализировалось на выпуске банок, и стеклянных частей для керосиновых ламп, а позже перешла к выпуску хрустальных изделий и витражей.
Салатницы, вазы, рюмки, бокалы и многие другие их изделия можно до сих пор найти на антресолях в домах многих жителей Днепра.
Но мало кто знает, что помимо хрустальных изделий для бытовых потребителей на фабрике выпускались стеклянные изделия огромных размеров, которые украшали улицы и общественные заведения города.
Так, например, верхняя часть градусника, что долгое время стоял на центральном проспекте города была изготовлена на хрустальной фабрике.
Там же была сделана люстра, висевшая в кинотеатре «Салют».
Та, что украшала ресторан «Старая Башня».
С фабрики «вышли» витражи для ЦУМа и многих лечебных заведений.
Пик расцвета предприятия пришелся на 1960-1980-е года. Но со временем спрос на изделия завода стал падать, его закрыли и сейчас фабрика не работает.
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Ирина
Автор:
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