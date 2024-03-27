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  • Градусник у центрі, люстра у «Салюті» та вітражі у ЦУМі: що виготовляли на фабриці кришталю у Дніпрі (ФОТО)

Градусник у центрі, люстра у «Салюті» та вітражі у ЦУМі: що виготовляли на фабриці кришталю у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 12:35
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Понад 30 років тому в одній із балок Дніпра виготовляли дивовижні кришталеві вироби та скляні вітражі. Частину з них досі можна побачити, прогулюючись різними громадськими установами та магазинами Дніпра. Частина вже канула в Лету та подивитися на роботу однієї з найвідоміших скляних фабрик Дніпра можна лише на фото.

Новости Днепра про Градусник у центрі, люстра у «Салюті» та вітражі у ЦУМі: що виготовляли на фабриці кришталю у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізнались, що виготовляли на підприємстві.

У Дніпрі налічується кілька десятків балок. У багатьох із них живуть люди, а в деяких навіть працювали заводи. Так, за часів Катеринослава здебільшого у балках знаходилися цегельні, зараз усі вони закриті.

Після Другої світової війни в Аптекарській балці на місці одного з цегельних заводів було відкрито фабрику з виробництва скла. Підприємство спеціалізувалося на випуску банок і скляних частин для гасових ламп, а пізніше перейшло до випуску кришталевих виробів та вітражів.

Салатниці, вази, чарки, келихи та багато інших виробів можна досі знайти на антресолях у будинках багатьох жителів Дніпра. Але мало хто знає, що, крім кришталевих виробів для побутових споживачів, на фабриці випускалися скляні вироби величезних розмірів, які прикрашали вулиці та громадські заклади міста.

Так, наприклад, верхня частина градусника, що довгий час стояв на центральному проспекті міста, була виготовлена на кришталевій фабриці.

Новости Днепра про Градусник у центрі, люстра у «Салюті» та вітражі у ЦУМі: що виготовляли на фабриці кришталю у Дніпрі (ФОТО)

Там була зроблена люстра, що висіла в кінотеатрі «Салют».

Новости Днепра про Градусник у центрі, люстра у «Салюті» та вітражі у ЦУМі: що виготовляли на фабриці кришталю у Дніпрі (ФОТО)

І та, що була у ресторані «Стара Вежа».

Новости Днепра про Градусник у центрі, люстра у «Салюті» та вітражі у ЦУМі: що виготовляли на фабриці кришталю у Дніпрі (ФОТО)

Також тут виготовили вітражі для ЦУМу та багатьох лікувальних закладів.

Новости Днепра про Градусник у центрі, люстра у «Салюті» та вітражі у ЦУМі: що виготовляли на фабриці кришталю у Дніпрі (ФОТО)

Пік розквіту підприємства припав на 1960-1980-і роки. Але згодом попит на вироби заводу став падати, його закрили, і зараз фабрика не працює.

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