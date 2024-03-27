Как жителю Днепра первый раз получить е-рецепт без визита к врачу: инструкция

Но теперь процедуру упростили получить е-рецепт первый раз можно также без посещения врача.
Журналисты dnepr.info узнали, как это сделать быстро. Если ранее, для получения первого е-рецепта пациент должен был посетить врача, то теперь это требование не обязательно.
Как пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, врач может выдавать е-рецепт дистанционно. В своем решении он должен опираться на слова пациента о его текущем состоянии, жалобы, а также сведения, содержащиеся в его медицинской карте.
Но эта норма не касается е-рецепта на наркотические или психотропные препараты для пациентов, которые проходят сложное лечение и нуждаются в обезболивании или проходят заместительную терапию.
Напомним, электронный рецепт или е-рецепт формируется в система здравоохранения врачом, на основании внесенных медицинских записей о состоянии здоровья пациента. Получить препараты по такому рецепту можно в любой аптеке. В рецепте не указано ни заболевание, ни название препарата, а есть только код, обозначающий действующее вещество. В аптеке провизор видя этот код предлагает пациенту ряд препаратов, где содержится действующее вещество, препарат выбирает сам пациент.
Получить по е-рецепту можно лекарства по программе «Доступні ліки» — для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного и не сахарного диабета, расстройства психики и поведения, эпилепсии. Также по рецепту отпускаются антибиотики, противосудорожные средства, гормональные и противозачаточные препараты, ряд обезболивающих, лекарства против кашля и успокоительные.
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Ирина
Автор:
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