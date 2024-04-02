В Днепре «приземлился» космический спутник

В Днепре в музей передали спутник.

В Технический музей «Машины времени» передали спутник.

Музей, известный своей коллекцией, всевозможных технических изделий 20 века, пополнился интересным экспонатом.

К Всемирному дню авиации и космонавтики аэрокосмическая экспозиция дополнится Днепропетровским спутником ДС-МГ, изготовленным в КБ «Южное» в 1964 году.

Об этом сообщил директор учреждения Михаил Прудников.

Как отметил Михаил, от корпуса космического аппарата в музее есть только средняя часть, не хватает двух обтекателей и секретной аппаратуры. Поэтому сейчас они обращаются к жителям Днепра за помощью.

Кто может помочь изготовить обтекатели из стеклопластика или сможет переработать резиновый шар в сферу ø 850 мм. Имя помощника – стейкхолдера музея «Машины Времени» будет отправлено в космическое пространство музея на высоту 12м, где будет продолжать свой полет Днепровский спутник ДС-МГ, пишет Михаил.

Спутник, переданный в музей, применялся в научных целях. Изготовленный конструкторами КБ «Южное» прибор использовался для космических исследований в прошлом веке.

Напомним, прошлым летом в Днепре «приземлился» первый в Украине «F-16».

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