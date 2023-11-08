Билет на популярный поезд в Польшу только через «Дія.Підпис»: новые ограничения от Укрзализныци

Так будут сражаться с перекупами.

«Укрзализныця» нашла решение проблемы перекупов билетов. Теперь приобрести билет на самый популярный поезд «Киев — Варшава» в приложении «Укрзализныци» можно только после верификации аккаунта с «Действие.Подписью».

Об этом сообщил Михаил Федоров.

Верификация аккаунта через «Действие» подтвердит, что вы реальный человек. Так что если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты — после проверки его заблокируют. А человек больше не сможет купить билет онлайн, даже если удалит приложение и попытается пройти верификацию через другое устройство.

Кроме того, для возвращения международных билетов больше не придется ехать на вокзал, стоять в очереди, писать заявление и месяцами ждать возврата средств.

«Благодаря Действие. Подписи это в прошлом. Все будете делать в приложении УЗ через несколько секунд», — рассказал вице-премьер министр и министр Цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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