Билет на популярный поезд в Польшу только через «Дія.Підпис»: новые ограничения от Укрзализныци

«Укрзализныця» нашла решение проблемы перекупов билетов. Теперь приобрести билет на самый популярный поезд «Киев — Варшава» в приложении «Укрзализныци» можно только после верификации аккаунта с «Действие.Подписью».
Об этом сообщил Михаил Федоров.
Верификация аккаунта через «Действие» подтвердит, что вы реальный человек. Так что если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты — после проверки его заблокируют. А человек больше не сможет купить билет онлайн, даже если удалит приложение и попытается пройти верификацию через другое устройство.
Кроме того, для возвращения международных билетов больше не придется ехать на вокзал, стоять в очереди, писать заявление и месяцами ждать возврата средств.
«Благодаря Действие. Подписи это в прошлом. Все будете делать в приложении УЗ через несколько секунд», — рассказал вице-премьер министр и министр Цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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