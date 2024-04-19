Работа железнодорожного вокзала станции «Днепр» приостановлена, — УЗ

В результате ракетного удара врага приостановлена работа станции "Днепр".

Об этом сообщает прессцентр Укрзализныци в пятницу, 19 апреля.

Враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь. На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется, — говорится в сообщении УЗ.

Работа вокзала станции «Днепр» приостановлена, временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново.

Известно также о задержке поездов, которые сейчас прибывают на станцию Горяиново:

№38 Киев – Запорожье,

№80 Львов – Днепр,

№120 Киев – Запорожье.

Уже на станции Горяиново поезда, следующие в Запорожье, будут направляться туда в объезд.

Информация обновляется на официальном сайте «Укрзализныци».

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