Работа железнодорожного вокзала станции «Днепр» приостановлена, — УЗ

Об этом сообщает прессцентр Укрзализныци в пятницу, 19 апреля.
Враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь. На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется, — говорится в сообщении УЗ.
Работа вокзала станции «Днепр» приостановлена, временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново.
Известно также о задержке поездов, которые сейчас прибывают на станцию Горяиново:
№38 Киев – Запорожье,
№80 Львов – Днепр,
№120 Киев – Запорожье.
Уже на станции Горяиново поезда, следующие в Запорожье, будут направляться туда в объезд.
Информация обновляется на официальном сайте «Укрзализныци».
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