У Дніпрі 19 квітня подекуди вимикатимуть світло майже на весь день: адреси

У п’ятницю, 19 квітня, частина мешканців Дніпра залишиться без електроенергії. Мова йде про абонентів, живлення яким постачає ЦЕК. В цей час проводитимуть планові ремонтні роботи.
Світло вимикатимуть з 8:00 до 20:00 за наступними адресами:
вулиця Енергетична, 1, 3, 5, 15;
вулиця Матроська, 39, 41;
вулиця Новокримська, 47 – 53;
провулок Архітектурний, 1 – 8;
проспект Богдана Хмельницького, 40м, 42 – 48, 146к.
У разі незапланованого відключення світла, якщо ви є абонентом ЦЕК, звертайтеся за телефонами:
0 (800) 30-00-15;
(067) 541-30-78;
(067) 560-67-90;
(050) 411-82-35;
(056) 736-25-30.
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