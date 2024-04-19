На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Дмитро Чернопащенко

У боях за Україну загинув Герой з міста Кам’янське Дніпропетровської області.

Про це повідомив міський голова Камʼянського Андрій Білоусов.

12 квітня від чисельних поранень, отриманих внаслідок обстрілу позицій поблизу населеного пункту Спірне на Донеччині, помер молодший сержант Чернопащенко Дмитро Сергійович, – йдеться у повідомленні очільника міста Камʼянське.

Чоловік народився 24 березня 1995 року у Кам’янському. У 2014 році закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж.

Проходив строкову службу у період з 2016 по 2018 роки.

У березні 2022 року став до лав Нацгвардії України та боронив українську землю від ворога. У Захисника залишилися батьки, сестра та брат.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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