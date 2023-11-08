Квиток на популярний потяг до Польщі тільки через “Дія.Підпис”: нові обмеження від Укрзалізниці

Так боротимуться з перекупами.

«Укрзалізниця» знайшла вирішення проблеми перекупів квитків. Відтепер придбати квиток на найпопулярніший поїзд “Київ – Варшава” у застосунку “Укрзалізниці” можна тільки після верифікації акаунту з “Дія.Підписом”.

Про це повідомив Михайло Федоров.

Верифікація акаунту через «Дію» підтвердить, що ви — реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій.

Окрім того, для повернення міжнародних квитків більше не доведеться їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та місяцями чекати повернення коштів.

«Завдяки Дія.Підпису це в минулому. Все робитимете в застосунку УЗ за кілька секунд», – розповів віцепремʼєр міністр та міністр Цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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