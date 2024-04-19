Без мамы — двое детей: на Днепропетровщине из-за ракетного удара погибла работница УЗ

В Укрзализныце сообщили о 7 раненых железнодорожниках, одна работница погибла. Представители компании говорят, что РФ целенаправленно обстреляла железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине.
Погибшую железную дорогу зовут Оксана Стороженко, в момент удара она дежурила в доме локомотивных бригад. У нее остались двое сыновей 17 и 15 лет.
Выражаем искренние соболезнования родным Оксаны и обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку ее детям, — говорится в сообщении.
Помогут также всем раненым железнодорожникам и их семьям. В настоящее время их состояние стабильное, они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
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Напомним, в Днепре спасают 6-летнего мальчика, которого ранее считали погибшим в результате ракетного удара. Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов по Днепру и Синельниковскому району погибли 9 человек.
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