Более полувека назад через проспект Гагарина в Днепре ездили поезда (ФОТО)

В сети напомнили о временах, когда через нынешний проспект Гагарина ездили поезда.

Минутку ностальгии устроили в Facebook-сообществе «Екатеринослав. Днепропетровск».

Старожилы говорят, что раньше по проспекту Гагарина ездил поезд. У кого есть фотографии? – спросил днепрянин Юрий.

Фотографий почти нет, но воспоминаний осталось много. Поезд (нет, не трамвай) ходил от транспортного института к подстанции.

Тогда пр. Гагарина был еще Вузовский массив. Когда наша семья переехала в новостройку, наш дом был 3-м по всему массиву. И была эта железнодорожная ветка. Это был 1960 год. Затем в 1961-м Гагарин улетел в космос. И массив переименовали в пр. Гагарина. А через год чуть больше не помню, я была тогда в 5-6 классе, должен был прибыть Хрущев и за одну ночь сняли эту ветку и посадили розы. Через наш проспект проходила дорога в аэропорт. Я чего-то так хорошо это помню, был мой братик тогда маленький 1,5 года. И он очень боялся поезда. Когда он ехал, брат прятался под кровать. И когда снесли эту ветку, мы все очень обрадовались. А вот фото нет, – рассказывает днепрянка Лариса.

А вот днепрянин Александр рассказал еще несколько инсайтов:

Ту информацию, которую я вам сейчас предоставлю на этот счет, сегодня знают далеко не все.

Приблизительно в 1973-м году, будучи помощником машиниста, я некоторое время работал на маневровом теплоте на ст. Находившейся внизу в балке встречной между сегодняшним жилым массивом Тополь и Кореей. С этой станции было пять направлений:

1. С Апостолово

2. Со ст Фабричной

3.Через туннель под Запорожским шоссе, на ст.Лоцманска (потом это стало Южным вокзалом) и далее, на Н.Д.

3. На з-д Прессов, з-д Полимермаш, овощную базу и гор.холодильник

4. Аэропорт.

5. Городэлектросеть и ДИИТ. А потом я перешел в пассажирское движение и за происходящим там потом уже не следил.

В 40-х нынешний проспект Гагарина был окраиной города и рядом было кукурузное поле.

Дед за ДИИТом жил на улице Гаряна во время войны и после, он рассказывал, что на нынешнем проспекте Гагарина тогда поезд ходил и кукурузное поле было, а на территории института немцы лагерь устроили для наших военнопленных. Они там пацанами лазили и один немец дал ему квадратик шоколада, – рассказывает днепрянин.

Трамвай ездил до сегодняшнего тупика, а раньше ветка трамвая была проложена по нынешнему пр. Гагарина. Железнодорожные рельсы действительно были проложены с того времени, когда строили ДИИТ, сняли их по приезде Кукурузника. Еще помню электровоз в самом институте, по-видимому, на нем учились. До сих пор осталось депо и возле него колесные пары и станина электровоза, отмечают в комментариях.

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