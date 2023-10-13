50 років тому через проспект Гагаріна у Дніпрі їздили потяги (ФОТО)

У мережі нагадали про часи, коли через нинішній проспект Гагаріна їздили потяги.

Хвилинку ностальгії влаштували у Facebook-спільноті “Катеринослав. Дніпропетровськ”.

Старожили кажуть, що раніше проспектом Гагаріна їздив потяг. У кого є фото? – запитав дніпрянин Юрій.

Світлин майже немає, але спогадів залишилося багато. Потяг (ні, не трамвай) ходив від транспортного інституту до підстанції.

Тоді пр. Гагаріна був ще Вузовський масив. Коли наша сім’я переїхала в новобудову, наш будинок був 3-м по всьому масиві. І була ця залізнична гілка. То був 1960 рік. Потім 1961-го Гагарін полетів у космос. І масив перейменували на пр. Гагаріна. А через рік чи трохи більше вже не пам’ятаю, я була тоді у 5-6 класі, мав прибути Хрущов і за одну ніч зняли цю гілку і посадили троянди. Через наш проспект проходила дорога до аеропорту. Я чогось так добре це пам’ятаю, був мій братик тоді маленький 1,5 року. І він дуже боявся поїзда. Коли він їхав, то брат ховався під ліжко. І, коли знесли цю гілку, ми всі дуже зраділи. А от фото нема, – розповідає дніпрянка Лариса.

А ось дніпрянин Олександр розповів ще кілька інсайтів:

Ту інформацію, яку я вам зараз надам із цього приводу, сьогодні знають далеко не всі.

Приблизно у 1973-му році, ще бувши помічником машиніста, я деякий час працював на маневровому теплотязі на ст. Зустрічній, яка знаходилася внизу, в балці, між сьогоднішнім житловим масивом Тополя та Кореєю. З цієї станції було п’ять напрямків:

1. З Апостолове

2. Зі ст Фабричної

3.Через тунель під Запорізьким шосе, на ст.Лоцманська (потім це стало Південним вокзалом) і далі, на Н.Д.

3. На з-д Пресів, з-д Полімермаш, овочеву базу та гор.холодильник

4. Аеропорт.

5. Міськелектромережа та ДІІТ. А потім я перейшов у пасажирський рух і за тим, що там відбувалося, потім уже не стежив.

У 40-х нинішній проспект Гагаріна був околицею міста і поруч було кукурудзяне поле.

Дід за ДІІТОм жив на вулиці Гаряна під час війни і після, він розповідав що на нинішньому проспекті Гагаріна тоді поїзд ходив і кукурудзяне поле було, а на території інституту німці табір влаштували для наших військовополонених. Вони там пацанами лазили і один німець дав йому квадратик шоколаду, – розповідає дніпрянин.

Трамвай їздив до сьогоднішнього тупика, а раніше гілка трамвая була прокладена по теперішньому пр. Гагаріна. Залізничні рейки, дійсно були прокладені з того часу, коли будували ДІІТ, зняли їх по приїзді Кукурудзяника. Ще пам’ятаю електровоз у самому інституті, мабуть, на ньому вчилися. До сього часу залишилось депо і біля нього колісні пари та станина електровоза, – зазначають у коментарях.

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