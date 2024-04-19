Вокзал Днепра уже возобновил работу, — УЗ

Робота станції "Дніпро" вже відновлена.

Об этом сообщают в пресс-центре «Укрзализныци».

Железнодорожники анализируют последствия утренней вражеской атаки и ликвидируют их.

Вокзал Днепра уже возобновил работу: пассажиры поезда №40 Запорожье — Солотвино, который сейчас ожидает разрешения на подачу на вокзал, смогут сесть в поезд по станции Днепр, — говорится в сообщении УЗ.