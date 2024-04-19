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Вокзал Днепра уже возобновил работу, — УЗ

Сегодня 09:57
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Робота станції "Дніпро" вже відновлена.

Новости Днепра про Вокзал Днепра уже возобновил работу, - УЗ

Об этом сообщают в пресс-центре «Укрзализныци».

Железнодорожники анализируют последствия утренней вражеской атаки и ликвидируют их.

Вокзал Днепра уже возобновил работу: пассажиры поезда №40 Запорожье — Солотвино, который сейчас ожидает разрешения на подачу на вокзал, смогут сесть в поезд по станции Днепр, — говорится в сообщении УЗ.

Серьезная задержка у следующих поездов:

№38 Киев – Запорожье;
№733 Днепр — Киев;
№5/215 Черновцы — Запорожье (задержка до получаса).

Больше информации на официальном сайте «Укрзализныци».

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