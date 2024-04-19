Вокзал Днепра уже возобновил работу, — УЗ

Об этом сообщают в пресс-центре «Укрзализныци».
Железнодорожники анализируют последствия утренней вражеской атаки и ликвидируют их.
Вокзал Днепра уже возобновил работу: пассажиры поезда №40 Запорожье — Солотвино, который сейчас ожидает разрешения на подачу на вокзал, смогут сесть в поезд по станции Днепр, — говорится в сообщении УЗ.
Серьезная задержка у следующих поездов:
№38 Киев – Запорожье;
№733 Днепр — Киев;
№5/215 Черновцы — Запорожье (задержка до получаса).
Больше информации на официальном сайте «Укрзализныци».
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