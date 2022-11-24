Более 11 часов: из-за обесточивания опаздывают поезда через Днепр

Из-за обесточивания задерживается часть поездов, курсирующих через Днепр.

Из-за блекаута страдают и поезда. В пресс-службе Укрзализныци сообщили о задержках поездов.

По данным УЗ, из-за обесточивания большой части сети, 81 из поездов задерживатся более часа. Больше всего опаздывают и те, что идут через Днепр:

№17 Харьков-Ужгород (+11:04);

№119 Запорожье-Львов (+10:58);

№3 Запорожье-Ужгород (+10:17).

По словам представителей УЗ, технически самые сложные задержки – это Интерсити+, отопление которых зависит от электросети. Их экипируют термоодеялами, но сегодня 2 маршрута – на Краматорск (712) и на Днепр (732) – были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления.

В Укрзализныце напомнили, что пассажиров, которые при форс-мажорных обстоятельствах не успели на свои рейсы, мы с тем же билетом сажают на следующий рейс того же направления.

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